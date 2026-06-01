Suppression de la hausse de la TSBA sur les lignes de service public : Air Corsica annonce que le tarif résident revient à son niveau antérieur

MP le Lundi 1 Juin 2026 à 10:41

Après l’annonce par le ministre des Transports d’une réduction de 65 % de la TSBA sur les liaisons de service public ce dimanche, Air Corsica confirme que le tarif résident sur les lignes reliant la Corse à Paris, Marseille et Nice va connaitre une baisse de 9,44 euros par billet.