Suppression de la hausse de la TSBA sur les lignes de service public : Air Corsica annonce que le tarif résident revient à son niveau antérieur

C’est une victoire pour la desserte aérienne de la Corse. Ce dimanche, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé via un communiqué l’entrée en vigueur à compter de ce lundi d’une réduction de 65% de la taxe de solidarité sur le transport aérien de passagers (TSBA) pour les liaisons aériennes exploitées dans le cadre d’une obligation de service public (OSP) et d’une délégation de service public (DSP). Une mesure dont Air Corsica, délégataire de 12 des 26 liaisons concernées au niveau national, dit prendre acte avec satisfaction ce lundi matin.
« À compter du 1er juin, les tarifs résidents applicables sur les lignes de service public entre la Corse et Paris-Orly, Marseille ou Nice retrouveront leur niveau antérieur, soit une baisse de 9,44 euros par billet, correspondant au montant de la hausse de la TSBA désormais supprimée sur ces dessertes », se réjouit la compagnie aérienne régionale en ajoutant : « Cette décision constitue une reconnaissance du caractère particulier des liaisons assurées dans le cadre du service public aérien ». Et de rappeler que cette suppression de la hausse de la TSBA permet en effet de garantir « le maintien de l’accessibilité du transport aérien pour les résidents corses » et de préserver « les mécanismes de solidarité qui fondent les relations entre l’île et le continent ».
Une « première victoire au service du pouvoir d'achat des Corses »
« La suppression de la hausse de la TSBA sur les lignes de service public, constitue une décision importante pour la Corse et pour l’ensemble des Corses qui bénéficient quotidiennement des liaisons relevant du service public aérien. En permettant le retour à des tarifs résidents à leur niveau antérieur, le rôle essentiel de ces dessertes qui assurent le lien entre notre île et le Continent est reconnu », insiste de son côté Marie-Hélène Casanova-Servas, la présidente du conseil de surveillance d’Air Corsica. « Cette décision revêt également une portée plus large. Elle confirme à tous les niveaux, français comme européen, la reconnaissance du caractère particulier des obligations de service public et de leur contribution à la cohésion territoriale. Je me réjouis de cette avancée qui renforce le pouvoir d’achat des Corses tout en conciliant les objectifs environnementaux poursuivis par les pouvoirs publics avec les réalités propres aux territoires insulaires », appuie-t-elle encore en notant que cette mesure « représente une avancée concrète pour les Corses et garantit une meilleure et indispensable mobilité » et « confirme que les impératifs territoriaux peuvent être pleinement pris en compte dans l’élaboration des politiques publiques »
Alors que la compagnie rappelle que cette évolution est le fruit « d’une mobilisation collective associant la Commission européenne, le Gouvernement, la Direction Générale de l’Aviation Civile, la Collectivité de Corse, l’Office des Transports de la Corse, les parlementaires engagés ainsi que les compagnies aériennes concernées », sur l’île, de nombreux élus ont fait part de leur satisfaction. À commencer par le président de l’Office des Transports de la Corse, Jean-Félix Acquaviva qui s’est réjoui d’une « première victoire au service du pouvoir d'achat des Corses et des usagers du service public aérien puisque cela entraînera une réduction du prix du billet d'avion ». « Cette première étape doit se poursuivre maintenant par une exemption des ETS qui pèsent trop sur les tarifs des transports et par l'avènement d'un système de décarbonation plus adapté à l'insularité et maîtrisé par la Corse », a-t-il martelé.
« À compter du 1er juin, les tarifs résidents applicables sur les lignes de service public entre la Corse et Paris-Orly, Marseille ou Nice retrouveront leur niveau antérieur, soit une baisse de 9,44 euros par billet, correspondant au montant de la hausse de la TSBA désormais supprimée sur ces dessertes », se réjouit la compagnie aérienne régionale en ajoutant : « Cette décision constitue une reconnaissance du caractère particulier des liaisons assurées dans le cadre du service public aérien ». Et de rappeler que cette suppression de la hausse de la TSBA permet en effet de garantir « le maintien de l’accessibilité du transport aérien pour les résidents corses » et de préserver « les mécanismes de solidarité qui fondent les relations entre l’île et le continent ».
Une « première victoire au service du pouvoir d'achat des Corses »
« La suppression de la hausse de la TSBA sur les lignes de service public, constitue une décision importante pour la Corse et pour l’ensemble des Corses qui bénéficient quotidiennement des liaisons relevant du service public aérien. En permettant le retour à des tarifs résidents à leur niveau antérieur, le rôle essentiel de ces dessertes qui assurent le lien entre notre île et le Continent est reconnu », insiste de son côté Marie-Hélène Casanova-Servas, la présidente du conseil de surveillance d’Air Corsica. « Cette décision revêt également une portée plus large. Elle confirme à tous les niveaux, français comme européen, la reconnaissance du caractère particulier des obligations de service public et de leur contribution à la cohésion territoriale. Je me réjouis de cette avancée qui renforce le pouvoir d’achat des Corses tout en conciliant les objectifs environnementaux poursuivis par les pouvoirs publics avec les réalités propres aux territoires insulaires », appuie-t-elle encore en notant que cette mesure « représente une avancée concrète pour les Corses et garantit une meilleure et indispensable mobilité » et « confirme que les impératifs territoriaux peuvent être pleinement pris en compte dans l’élaboration des politiques publiques »
Alors que la compagnie rappelle que cette évolution est le fruit « d’une mobilisation collective associant la Commission européenne, le Gouvernement, la Direction Générale de l’Aviation Civile, la Collectivité de Corse, l’Office des Transports de la Corse, les parlementaires engagés ainsi que les compagnies aériennes concernées », sur l’île, de nombreux élus ont fait part de leur satisfaction. À commencer par le président de l’Office des Transports de la Corse, Jean-Félix Acquaviva qui s’est réjoui d’une « première victoire au service du pouvoir d'achat des Corses et des usagers du service public aérien puisque cela entraînera une réduction du prix du billet d'avion ». « Cette première étape doit se poursuivre maintenant par une exemption des ETS qui pèsent trop sur les tarifs des transports et par l'avènement d'un système de décarbonation plus adapté à l'insularité et maîtrisé par la Corse », a-t-il martelé.
-
Équitation - Les champions de Corse de dressage sacrés à Lucciana
-
Pétanque Grand Sud - Le trio Reboul-Santini-Monnier (SPIR) remporte le 1er Challenge Gérard et Véro Cesari
-
A màghjina - U Strettu di Macinaghju in a nebbia di calore
-
U tempu in Corsica
-
Le couronnement de la Vierge, une tradition immuable à Corte