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U tempu in Corsica


le Lundi 1 Juin 2026 à 07:05

La journée s'annonce agréable malgré une alternance d'éclaircies et de passages nuageux sur l'ensemble de la région. Les températures maximales atteindront encore 32 degrés dans l'extrême sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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