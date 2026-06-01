Des dispositifs existent pour soutenir les aidants

Aujourd’hui, 1 Français sur 5 est aidant, soutenant un parent, un enfant, un conjoint ou un proche en situation de fragilité. Être aidant signifie offrir un soutien non professionnel, régulier et fréquent à proche âgé, malade, ou en situation de handicap. Les aidants assument cette responsabilité souvent en parallèle de leur vie professionnelle et/ou personnelle.
La reconnaissance et le soutien des aidants ont progressivement gagné en visibilité et en importance. Des initiatives, tant publiques que privées, ont vu le jour pour améliorer leur quotidien : formations, réseaux de soutien, aides financières et dispositifs de répit.
Pour en savoir plus, consultez : www.aidant.gouv.fr
La reconnaissance et le soutien des aidants ont progressivement gagné en visibilité et en importance. Des initiatives, tant publiques que privées, ont vu le jour pour améliorer leur quotidien : formations, réseaux de soutien, aides financières et dispositifs de répit.
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