A màghjina - U Strettu di Macinaghju in a nebbia di calore
La brume de chaleur estompe les contours de Capraia et transforme le canal de Corse en un paysage presque irréel. Ferries et porte-conteneurs semblent glisser en silence sur une mer d'huile au large de Macinaghju.
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