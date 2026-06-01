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A màghjina - U Strettu di Macinaghju in a nebbia di calore


le Lundi 1 Juin 2026 à 07:19

La brume de chaleur estompe les contours de Capraia et transforme le canal de Corse en un paysage presque irréel. Ferries et porte-conteneurs semblent glisser en silence sur une mer d'huile au large de Macinaghju.
Si, comme Gérard Audoin, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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