Football - Le challenge Jean Stouvenot à Christopher Ibay et un prix spécial pour Olivier Pantaloni

Auteur de 10 buts et 4 passes décisives malgré une indisponibilité de plusieurs semaines en 2026, le natif de Porto-Vecchio sera donc récompensé pour ses performances mais aussi son état d'esprit et les valeurs dont il a fait preuve, et qui ont fait honneur au football corse.





Par ailleurs, ce même jury a décidé de décerner cette année un prix spécial à Olivier Pantaloni pour l'excellent travail qu'il a réalisé durant deux saisons avec le FC Lorient, dans la continuité de celui effectué durant de longues années à l'AC Ajaccio.