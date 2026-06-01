Biodiversité, jeux et spectacle : la 2e Fête du Grand Site s'installe à Oletta le 6 juin

À partir de 14h, l'animation "Biodiversité et habitats naturels dans le vignoble" se déroulera au domaine de Montemagni, dans l'AOP Patrimonio. Accompagnés par l'oenologue Aurélie Melleray et le vigneron Mathieu Piazza du Clos San Quilico, les participants découvriront une expérimentation visant à réintroduire de la biodiversité dans le vignoble : figuiers, amandiers, immortelle, lentisque replantés pour attirer les pollinisateurs et améliorer l'habitat de la pie-grièche. "Plus il y a de biodiversité, plus vous allez avoir d'aide au développement de l'agriculture", souligne Alexia Poey.



L'atelier de dessin naturaliste, animé par Louise Béguinot, chargée d'animation patrimoine, et Olivia Scolio de l'association Pratica Lingua, initiera les participants aux techniques du dessin botanique, en corse et en français. À partir de 15h30, le jeu "I Sapientoni di e Piante", un blind test revisité animé par François Thomas, mettra les équipes au défi d'identifier les plantes du Grand Site par leur nom français, leur nom corse et leurs usages.

