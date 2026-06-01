Biodiversité, jeux et spectacle : la 2e Fête du Grand Site s'installe à Oletta le 6 juin

Un village d'associations accueillera les visiteurs toute la journée, avec des stands ludiques et interactifs animés par U Sbirru, U Pettirossu (association de soins aux animaux sauvages), le Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse, qui mettra notamment à l'honneur des espèces rares comme le limonium, et le CPE, avec un focus sur la tortue d'Hermann. Un concours photo consacré à la biodiversité du Grand Site permettra également aux visiteurs de voter pour leur cliché favori parmi les cinq finalistes sélectionnés.
Le matin : explorer et découvrir
Dès 9h30, trois animations gratuites sur réservation seront proposées. L'exploration de la biodiversité, organisée en partenariat avec le CPE, emmènera les participants vers le lac de Padula pour un inventaire participatif de la faune et de la flore. "L'idée, c'est d'apprendre à devenir un petit scientifique", résume Alexia Poey, assistante de direction. Les données collectées pourront ensuite enrichir les travaux de l'Office de l'Environnement de la Corse. Le jeu de piste "Odissea Maria Gentile" proposera quant à lui un parcours de 5,4 kilomètres en équipes de 2 à 6 personnes, avec des énigmes autour de la biodiversité, du patrimoine et de l'histoire. À la clé, de beaux prix : une nuit pour deux à l'Hotel Basgi Basgi de Saint-Florent, un repas pour deux au restaurant L'Europe, ou encore une balade en kayak ou en paddle. La balade paysagère naturaliste au col de Teguime, animée par François Tomasi, guide de haute montagne, affiche déjà complet.
L'après-midi : vignoble, dessin et botanique
À partir de 14h, l'animation "Biodiversité et habitats naturels dans le vignoble" se déroulera au domaine de Montemagni, dans l'AOP Patrimonio. Accompagnés par l'oenologue Aurélie Melleray et le vigneron Mathieu Piazza du Clos San Quilico, les participants découvriront une expérimentation visant à réintroduire de la biodiversité dans le vignoble : figuiers, amandiers, immortelle, lentisque replantés pour attirer les pollinisateurs et améliorer l'habitat de la pie-grièche. "Plus il y a de biodiversité, plus vous allez avoir d'aide au développement de l'agriculture", souligne Alexia Poey.
L'atelier de dessin naturaliste, animé par Louise Béguinot, chargée d'animation patrimoine, et Olivia Scolio de l'association Pratica Lingua, initiera les participants aux techniques du dessin botanique, en corse et en français. À partir de 15h30, le jeu "I Sapientoni di e Piante", un blind test revisité animé par François Thomas, mettra les équipes au défi d'identifier les plantes du Grand Site par leur nom français, leur nom corse et leurs usages.
Un spectacle pour clore la journée
La journée se terminera à 17h15 par le spectacle "Être au monde - et autres tentatives" de la compagnie S'évapore, née à Saint-Florent. Mêlant art du cirque et radiophonie, cette expérience sensorielle interroge la place de l'être humain dans son territoire, entre paysage, voix d'habitants et performance acrobatique.
Toutes les animations sont gratuites mais sur inscription via le site grand-site-concadoru.fr. Le parking est gratuit sur place. Une buvette de restauration sera tenue par l'Association des Jeunes d'Oletta.
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