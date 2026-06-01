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Borgo : un accident de la circulation fait deux blessés


Léana Serve le Lundi 1 Juin 2026 à 17:48

Un accident de la circulation impliquant un véhicule s’est produit ce lundi aux alentours de 16h15 sur la quatre voies à Borgo, au niveau de l’ancien magasin Magic Stock. Deux victimes, un homme et une femme tous deux âgés de 30 ans ont dû être désincarcérées du véhicule par les secours. Blessées légèrement, elles ont été transportées au centre hospitalier de Bastia. L’intervention a engagé deux VSAV, un VSR, un véhicule de commandement et un véhicule du SAMU, en plus des forces de l’ordre. L'accident a occasionné un gros embouteillage durant un bon moment







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