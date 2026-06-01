Santa-Reparata-di-Balagna - Les préoccupations de Palmentu au cœur d’un dialogue

Organisée dans un climat serein et respectueux, cette rencontre visait à faire le point sur plusieurs préoccupations exprimées de longue date par les résidents, lesquelles alimentent le sentiment d'une dégradation de la qualité de vie au sein du hameau.





Sécurité et cadre de vie au cœur des préoccupations

Au cœur des échanges figuraient plusieurs questions liées à la sécurité, à la qualité de vie et à l’évolution du hameau. Les participants parmi lesquels figurait Mme Nadia Bellerini, conseillère municipale nouvellement élue, ont notamment évoqué la circulation routière et la sécurité aux abords d’un virage ayant déjà fait l’objet d’aménagements à la suite d’un accident mortel survenu par le passé. Malgré d’imposants travaux de sécurisation, un nouvel accident impliquant récemment une personne âgée de la commune a ravivé les inquiétudes de certains riverains. En raison du temps disponible et de la nécessité d'approfondir les échanges sur la sécurité du virage – sujet hautement sensible pour les riverains – d'autres thématiques majeures n'ont en revanche pas pu être abordées lors de cette réunion.

Il en va ainsi, à titre d'exemple, de la prévention des incendies, de la préservation du cadre de vie face à l'afflux touristique locatif, aux travaux souvent effectués en dehors des heures légales, jours fériés et week-end, l’occupation des places de stationnement à l’année par des estivants, l’absence d’un point de collecte des déchets, l’électrification de la chapelle, etc. Si ces questions n'ont pas pu être débattues faute de temps, leur importance est pleinement reconnue par les participants, et elles figureront parmi les axes prioritaires à porter dans la poursuite du dialogue avec la municipalité.





Un village en pleine mutation

Au-delà de ces problématiques concrètes, la réunion a permis d’exprimer un sentiment partagé par plusieurs participants : celui d’une transformation progressive du hameau, à l’image de nombreuses localités corses et méditerranéennes confrontées à une saturation résidentielle et touristique. Certains habitants regrettent l’affaiblissement des liens de proximité qui caractérisaient autrefois la vie de Palmentu, tandis que d’autres soulignent la nécessité de concilier développement, accueil et préservation de l’identité locale.

Derrière les questions pratiques abordées lors de la réunion affleure également une préoccupation plus profonde. Plusieurs habitants craignent de devenir, à terme, les témoins impuissants d'une transformation qui verrait le village perdre définitivement sa fonction résidentielle traditionnelle au profit d'une valorisation essentiellement marchande du foncier et du bâti. Une évolution qui, selon eux, pourrait fragiliser la présence des habitants permanents et modifier durablement l'identité sociale et historique du hameau.





Une municipalité à l’écoute

Présents lors de cette rencontre, des membres et dirigeants de l’associu « Campa Qui » ont insisté sur l’importance de maintenir un dialogue constructif avec la municipalité. Les participants ont salué l’écoute du maire, qui a pris connaissance des différentes demandes et a indiqué vouloir étudier les solutions pouvant être mises en œuvre dans le cadre des compétences et des moyens de la commune. Si plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées, chacun convient que leur concrétisation nécessitera un suivi dans la durée. Les habitants les plus impliqués soulignent en effet que la réussite de cette démarche reposera autant sur la mobilisation collective des résidents que sur la capacité des différents acteurs à poursuivre les échanges engagés.





Faire vivre la concertation

Cette réunion marque ainsi une nouvelle étape dans un dialogue local qui semble appelé à se poursuivre. Dans une commune en pleine évolution démographique, les questions soulevées à Palmentu témoignent d’enjeux plus larges : comment préserver la qualité de vie, renforcer le vivre-ensemble et accompagner les transformations du territoire sans perdre ce qui fait son caractère et son identité. Tout en prévenant les comportements plus que les origines, de ceux qui ne respectent pas les règles civiques du vivre-ensemble.

À l’issue de la rencontre, tous les participants se sont accordés sur un point : la concertation demeure un outil essentiel pour faire émerger des solutions partagées et répondre, dans la mesure du possible, aux attentes exprimées à Palmentu. Au-delà des difficultés évoquées, cette démarche traduit également la volonté de nombreux habitants de s’investir dans l’avenir de leur hameau et de contribuer à la préservation d’un cadre de vie auquel ils demeurent profondément attachés. A noter enfin, qu’un projet de création d’un collectif, adossé à l’associu « Campa Qui » a été également évoqué dans le dessein d’optimiser la démarche initiée. Dans ce cadre un dossier complet comprenant constat et propositions, sera confié aux bons soins de la municipalité.

