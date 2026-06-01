A Cuppa di a CAB : Une 3e (et dernière) édition de ce tournoi populaire inter-quartiers

Carulina Colombani (CAB), Bernard Mosca (NRJ), Jean-Charles Leonardi (CAB), Michel Rossi (CAB), Louis Pozzo di Borgo (CAB) et Marie-Dominique Giamarchi (CAB) ont présenté cette 3e édition de A Cuppa di A CAB.
« Ce sera la dernière édition de cette manifestation » déclare tout de go Carulina Colombani, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Bastia en charge du sport, lors de la conférence de presse qui s'est tenue en ce lundi 1er juin, à Bastia pour présenter la nouvelle édition de a cuppa di a CAB, se hâtant de préciser : « Dernière édition sous cette forme car l’an prochain nous aurons à cœur d’organiser des tournois tout au long de l’année ». Et Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB, d’abonder : « On veut faire évoluer ce tournoi en le mettant plus en vitrine, en le médiatisant encore plus, en lui donnant plus de visibilité, plus d’envergure. L’an prochain les infrastructures que nous louons depuis 3 ans seront notre propriété et ainsi on pourra organiser des manifestations tout au long de la saison ».
Pour la CAB en effet, la politique sportive qu’elle mène ne peut se limiter à quelques évènements annuels. Elle se veut axer sur une pratique sportive sur le long terme et donc des rendez-vous multiples, tout au long de l’année. « Par le biais de ces rencontres sportives, on tient non seulement à favoriser la pratique sportive mais aussi à privilégier le lien social, accentuer les échanges entre habitants des quartiers, militer pour la mixité, l’inclusion, le respect, le sentiment d’appartenance, la responsabilité, l’esprit d’équipe. C’est un projet social qui va au-delà du sport, un véritable levier de cohésion sociale, de rencontre, de partage » ajoute Carulina Colombani.
C’est en 2024 que la CAB avait eu cette belle idée de renouer avec les tournois de sixte d’antan. Ceux qui faisaient vibrer les villages, autour d’un stade, d’une place, d’un comptoir… Ainsi A Cuppa di a CAB a été pensée comme un évènement populaire, convivial et accessible à tous, un évènement à vocation à rassembler les habitants de différents quartiers, villages du territoire. Dès la 2e édition, la CAB l’ouvrait ainsi aux autres territoires proches de Bastia : Nebbiu, Marana-Golo, Cap Corse.
Ce tournoi au vif succès revient donc pour la 3e fois avec toujours ce cadre de la place St Nicolas. L’édition 2026 comprendra un tournoi pour les adultes et deux tournois pour les jeunes : U13 et U16, sachant que les équipes sont bien sûr ouvertes aux équipes féminine (équipe mixte).
Comme l’an passé les inscriptions sont gratuites* et ce sont près de 300 joueurs qui en découdront sur la place emblématique bastiaise. Les équipes sont composées de 5 joueurs + 2 remplaçants et les rencontres seront arbitrées par les arbitres de l’UNAF, Union Nationale des Arbitres de Football, et de la Ligue Corse de Football, partenaires du tournoi. Nouveauté cette année, le tournoi se greffe sur une autre manifestation d’envergure : La NRJ Corsica Party. Ainsi les équipes gagnantes seront mises à l’honneur lors de la soirée du 27 juin.
Cette manifestation, on l’a compris, se voudra la fin d’un cycle, avec une autre formule en 2027. « D’un évènement annuel, on en fera un évènement mensuel » assure le président de la CAB. « Il y aura des animations tout au long de l’année notamment pour les scolaires. Nous entendons développer ces projets sportifs, populaires, fédérateurs et pédagogiques. On se déplacera dans tous les stades du territoire pour une grande finale au stade Armand Cesari ».
*Inscriptions jusqu’au 19 juin Ici
Le programme de A Cuppa di a CAB Trà Quartieri è Paesi
Mardi 23 juin
18h30 : Ouverture officielle du tournoi en présence des joueurs, élus et partenaires
19h/21h : Tournoi adulte
Mercredi 24 juin
10h :18h : Tournoi U13
18h30/21h30 : Suite du tournoi adultes
Jeudi 25 juin
18h30/21h30 : Tournoi adultes
Vendredi 26 juin
15h/20h : Tournoi U16
Samedi 27 juin
17h/20h15 : Finales
21h30 : Remise des Trophées sur la scène de la NRJ Corsica Party.
Pour la CAB en effet, la politique sportive qu’elle mène ne peut se limiter à quelques évènements annuels. Elle se veut axer sur une pratique sportive sur le long terme et donc des rendez-vous multiples, tout au long de l’année. « Par le biais de ces rencontres sportives, on tient non seulement à favoriser la pratique sportive mais aussi à privilégier le lien social, accentuer les échanges entre habitants des quartiers, militer pour la mixité, l’inclusion, le respect, le sentiment d’appartenance, la responsabilité, l’esprit d’équipe. C’est un projet social qui va au-delà du sport, un véritable levier de cohésion sociale, de rencontre, de partage » ajoute Carulina Colombani.
C’est en 2024 que la CAB avait eu cette belle idée de renouer avec les tournois de sixte d’antan. Ceux qui faisaient vibrer les villages, autour d’un stade, d’une place, d’un comptoir… Ainsi A Cuppa di a CAB a été pensée comme un évènement populaire, convivial et accessible à tous, un évènement à vocation à rassembler les habitants de différents quartiers, villages du territoire. Dès la 2e édition, la CAB l’ouvrait ainsi aux autres territoires proches de Bastia : Nebbiu, Marana-Golo, Cap Corse.
Ce tournoi au vif succès revient donc pour la 3e fois avec toujours ce cadre de la place St Nicolas. L’édition 2026 comprendra un tournoi pour les adultes et deux tournois pour les jeunes : U13 et U16, sachant que les équipes sont bien sûr ouvertes aux équipes féminine (équipe mixte).
Comme l’an passé les inscriptions sont gratuites* et ce sont près de 300 joueurs qui en découdront sur la place emblématique bastiaise. Les équipes sont composées de 5 joueurs + 2 remplaçants et les rencontres seront arbitrées par les arbitres de l’UNAF, Union Nationale des Arbitres de Football, et de la Ligue Corse de Football, partenaires du tournoi. Nouveauté cette année, le tournoi se greffe sur une autre manifestation d’envergure : La NRJ Corsica Party. Ainsi les équipes gagnantes seront mises à l’honneur lors de la soirée du 27 juin.
Cette manifestation, on l’a compris, se voudra la fin d’un cycle, avec une autre formule en 2027. « D’un évènement annuel, on en fera un évènement mensuel » assure le président de la CAB. « Il y aura des animations tout au long de l’année notamment pour les scolaires. Nous entendons développer ces projets sportifs, populaires, fédérateurs et pédagogiques. On se déplacera dans tous les stades du territoire pour une grande finale au stade Armand Cesari ».
*Inscriptions jusqu’au 19 juin Ici
Le programme de A Cuppa di a CAB Trà Quartieri è Paesi
Mardi 23 juin
18h30 : Ouverture officielle du tournoi en présence des joueurs, élus et partenaires
19h/21h : Tournoi adulte
Mercredi 24 juin
10h :18h : Tournoi U13
18h30/21h30 : Suite du tournoi adultes
Jeudi 25 juin
18h30/21h30 : Tournoi adultes
Vendredi 26 juin
15h/20h : Tournoi U16
Samedi 27 juin
17h/20h15 : Finales
21h30 : Remise des Trophées sur la scène de la NRJ Corsica Party.
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