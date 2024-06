"A Cuppa di A CAB" : Le retour du football sur la place Saint-Nicolas à Bastia

Au début du XXème siècle, la place Saint-Nicolas à Bastia était le théâtre de parties de football enflammées. La Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) va renouer avec cette tradition du 3 au 6 juillet prochains en organisant la première édition de « A Cuppa di A CAB, trà quartieri è paesi ». « Il s’agit d’un tournoi de sixte interquartier masculin et féminin destiné aux plus de 18 ans », explique Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. « C’est un gros challenge pour nous, l’occasion, la volonté d’intégrer, d’impliquer les quartiers dans cette manifestation. Au-delà du sport et du foot, il y a la volonté de créer des liens entre les quartiers, les villages. C’est une manifestation qu’on veut inscrire dans le temps et qui est appelée à s’étoffer, à s’étendre à des catégories plus jeunes voire même s’ouvrir à l’Italie. »



Deux terrains de football vont donc être aménagés sur la plus belle place de la ville grâce à la société TRAGECO. Ces terrains, deux structures gonflables de 28m x 18m avec protections et pelouse synthétique, seront entourés de tribunes pouvant accueillir 450 spectateurs et un poste de secours. Le tournoi est ouvert gratuitement à toute équipe représentant un quartier, un village ou un hameau, composée de 5 joueurs et 2 remplaçants. Les inscriptions doivent être effectuées avant le 21 juin.



En lice, 32 équipes masculines et 16 féminines s’affronteront en matches de poule du 3 au 5 juillet. Les rencontres, encadrées par les arbitres de l’UNAF et de la Ligue Corse de Football, dureront 12 minutes. Les demi-finales et finales, prévues pour le 6 juillet, se joueront en 15 à 20 minutes. De nombreuses surprises sont annoncées, incluant la présence de l’Académie Marie-Jo Viviani et des joueurs du SC Bastia.







Ils ont dit

Pierre Savelli, maire de Bastia : « Le but est de recréer à travers le sport, l’esprit de quartier, le lien social, le partage entre jeunes des quartiers ou des villages. On attend beaucoup de cette manifestation tant en termes de sport que de social. »



Marie-Hélène Padovani, maire de San Martino-di-Lota : « La CAB est un vrai territoire et il faut aller à la rencontre des autres. En cela, le sport est un bon vecteur, notamment le football, véritable ADN de la Corse. Notre commune va tout faire pour remporter cette première coupe. »



Fabrice Martinetti, conseiller municipal de Ville di Pietrabugno : « Le sport est un excellent vecteur, moyen pour la jeunesse de se retrouver. Si San Martino remporte la 1ère édition, on fera tout pour la lui reprendre lors de la 2ème ! »



Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de la CAB, 1er adjoint à la mairie de Bastia : « Cela représente un beau challenge pour les filles. Elles seront représentées avec 16 équipes. C’est un bon début. L’année prochaine, elles seront certainement plus nombreuses. »