Avant de devenir pape, Léon XIV Léon XIV avait pris part au voyage de François en Corse

Il était présent, mais peu l’avaient remarqué. Le 15 décembre dernier, lors de la visite historique du pape François en Corse, le cardinal Robert Francis Prevost accompagnait le souverain pontife à chaque étape de ce déplacement inédit. Moins de cinq mois plus tard, il accède au siège de Pierre sous le nom de Léon XIV, devenant le premier pape originaire des États-Unis.



Alors préfet du Dicastère pour les évêques, Robert Francis Prevost avait pris part à l’ensemble de la journée corse : de l’accueil officiel à l’aéroport d’Ajaccio à la messe sur l’esplanade du Casone, en passant par l’Angelus à la cathédrale et la clôture du colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. Discret, toujours en retrait, il était resté dans l’ombre du pape François tout au long de ce déplacement qui a marqué l’histoire de l’île.



Pourtant, depuis son élection, les images de cette journée refont surface sur les réseaux sociaux insulaires. Photos, extraits vidéo, souvenirs partagés : Léon XIV y apparaît au second plan, au plus près du pape François, comme sur cette vidéo où on le voit à coté du Cardinal Bustillo sur le tarmac de l'aéroport d' Ajaccio