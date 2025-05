Ajaccio met la culture en mouvement avec son nouveau bibliobus

Jusqu’à 600 ouvrages disponibles dans le Bibliobus

Concrètement, les usagers intéressés pourront s’inscrire gratuitement lors du passage du Bibliobus aux horaires et aux jours prévus dans leur quartier. Ils pourront ensuite emprunter gratuitement les livres, romans, bandes-dessinées, documentaires, albums jeunesse mais aussi nouveautés pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 jours. Elizabeth Perrier, Directrice du réseau des bibliothèques et des médiathèques de la Ville d’Ajaccio, ajoute : « C’était important pour nous d’aller à la rencontre de ceux qui n’ont pas forcément accès à une médiathèque dans leur quartier mais nous souhaitions également aller directement à la rencontre d’un nouveau public avec une démarche innovante qui vous incite à franchir le pas. Cet outil est gratuit et s’adresse au plus grand nombre. D’autre part, il est tout à fait possible d’emprunter un livre dans le Bibliobus et de le rendre dans une autre médiathèque du réseau ». Au sein de cette bibliothèque itinérante, qui était expérimentée depuis 2022 à Ajaccio, près de 600 ouvrages ont été choisis et sélectionnés afin de répondre au plus grand nombre, et plus de 200 d’entre eux sont d’ores et déjà chez des Ajacciens de tous âges.



Ce mercredi après-midi, le Bibliobus avait pris place juste en face de l’école de Bodiccione, un lieu qui n’a pas été choisi au hasard, puisque la Ville d’Ajaccio a voulu mettre ce nouvel outil au service de ses écoles : « En dehors des six arrêts hebdomadaires, le Bibliobus va également faire une tournée des écoles, elles aussi géographiquement éloignées des médiathèques. Il va s’inviter dans la cour de l’école afin d’en faire profiter directement les enfants ». Il desservira ainsi les écoles des Troie-Marie, des Cannes, Saint Jean, les Jardins de l’Empereur, Bodiccione, Pietralba, Résidence des Iles, Parc Berthault et l’école Annexe. Les élèves auront ainsi l’occasion d’emprunter des livres pour une durée déterminée.



Plus d’infos

Horaires et jours de passages sur www.bibliotheque.ajaccio.fr