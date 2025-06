"A Cuppa di a CAB" revient en force pour sa 2e édition : plus d’équipes, plus de terrain, plus d’ambition

Du 10 au 14 juin, la place Saint-Nicolas à Bastia accueillera la deuxième édition du tournoi "A Cuppa di a CAB trà quartieri è paesi". Une manifestation sportive et citoyenne, élargie cette année aux jeunes. « Ce tournoi de football était un événement qui tenait à cœur à notre collectivité », rappelle Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d’Agglomération de Bastia. « L’objectif est d’inscrire durablement cette manifestation, dans l’esprit des tournois de sixte, dans le paysage sportif local. Il s’agit de faire vivre nos quartiers, nos villages, à travers un moment de partage. »



Nouveauté cette année : la compétition, jusqu’ici réservée aux adultes, s’ouvre désormais aux jeunes, avec des catégories CM1/CM2, U13 et U16. « Nous voulons un maximum d’équipes, toutes catégories confondues, car ce tournoi se veut un vecteur de cohésion sociale, d’inclusion et de solidarité. Les jeunes sont fiers de représenter leur quartier ou leur village. Nous accueillons aussi les équipes issues des intercommunalités du Nebbiu et de Marana-Golo », précise encore le président de la CAB.



Pour cette deuxième édition, la place Saint-Nicolas se transformera à nouveau en terrain de sport, avec deux structures gonflables équipées de pelouse synthétique. Environ 30 équipes seniors sont attendues, 10 équipes U13, 12 U16 et près de 250 élèves de CM1/CM2. Le public pourra assister aux rencontres depuis deux tribunes totalisant 450 places assises.



Les matchs de classement ainsi que les huitièmes et quarts de finale se joueront en une mi-temps de 12 minutes. Les demi-finales, petites finales et finales prévues le samedi 14 juin se dérouleront en deux périodes de 10 minutes, avec changement de côté. Tous les matchs seront encadrés par des arbitres officiels de l’UNAF et de la Ligue corse de football.



Pour Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de la CAB en charge de la Politique de la ville, Prévention, Inclusion et Citoyenneté, le sport est un outil privilégié de lien social : « Il permet de tisser des ponts entre les quartiers, de favoriser l’unité, l’égalité. Ce tournoi, c’est aussi un moment festif. Des ateliers pédagogiques seront proposés aux scolaires autour des thématiques de l’environnement, de la prévention des addictions ou encore du vivre-ensemble. »



En soirée, des concerts viendront prolonger l’ambiance conviviale, avec une programmation mêlant répertoire corse et variétés. Seule ombre au tableau : l’absence d’équipes féminines cette année, malgré l’appel lancé par la CAB. « Pourquoi pas une édition XXElles en 2026 ? », glisse-t-on du côté des organisateurs.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 juin.