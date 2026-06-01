Stella Mare lance une application pour faire des citoyens des acteurs de la science

Grâce à l'application Mare Corsu, chaque citoyen doté d'un smartphone peut participer au recensement et à la protection des espèces marines du littoral. (Photo : Matteo Lanfranchi)
Derrière cette initiative, un constat simple. Stella Mare, dont le laboratoire est basé à Biguglia, dispose de moyens humains et matériels limités. "Le citoyen permet de collecter de la donnée ailleurs. Plus il y a de citoyens mobilisés, plus on a de données, mieux on connaît une espèce et mieux on pourra la préserver", explique Francesca Conte, technicienne et chargée des activités pédagogiques de la plateforme. Un habitant de Propriano qui se balade sur le littoral le week-end pourra ainsi signaler une observation là où les scientifiques ne se rendent pas forcément. "On a des sites d'expérimentation ciblés en amont, mais on ne se déplace pas partout sur l'île."
L'application s'inscrit dans l'un des trois pôles d'activité de Stella Mare, aux côtés de la recherche scientifique et du transfert de compétences. "L'un de nos objectifs c'est de sensibiliser le public à la biodiversité marine et littorale corse, mais aussi à la démarche scientifique", précise Francesca Conte.
L'application s'inscrit dans l'un des trois pôles d'activité de Stella Mare, aux côtés de la recherche scientifique et du transfert de compétences. "L'un de nos objectifs c'est de sensibiliser le public à la biodiversité marine et littorale corse, mais aussi à la démarche scientifique", précise Francesca Conte.
La patelle géante, espèce la plus menacée
Parmi les espèces recensées sur l'application, oursins, cigale de mer, posidonie ou encore encre de seiche, c'est la patelle géante qui inquiète le plus les scientifiques. Ce mollusque protégé est au bord de l'extinction. "L'espèce risque de s'éteindre, d'où l'importance de faire de la restauration écologique et de collecter de la donnée", alerte Francesca Conte. Le problème : non seulement la patelle géante se fait rare, mais elle ressemble beaucoup aux autres patelles, ce qui complique son identification. Et à ce jour, Stella Mare ne connaît pas précisément la taille de sa population en Corse. "On sait qu'il y a des individus, on a eu des observations, mais on n'a pas de chiffres sur leur nombre ni leur répartition."
Quelques clics suffisent
L'application est conçue pour être accessible à tous. Après téléchargement et inscription, l'utilisateur accède à des fiches pour identifier les espèces, puis remplit un formulaire simple : lieu, date, taille, photo. "C'est tout simple", résume Francesca Conte. L'application existe depuis environ un an et les résultats ne sont pas encore communiqués, le projet nécessitant un suivi sur le long terme. Mais toute donnée reçue est utile. "Toute donnée est positive à prendre."
"S'engager pour son patrimoine naturel"
À plus long terme, l'ambition de Stella Mare dépasse le simple recensement. "L'objectif c'est de s'engager pour son territoire, pour son patrimoine naturel afin de le préserver", conclut Francesca Conte.
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