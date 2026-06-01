A màghjina - Quandu a sera fala nantu à Corbara
Au-dessus de Corbara, le ciel se pare d'un mélange de bleu profond, d'orange et de rose tandis que les dernières lueurs du soleil s'attardent sur l'horizon. Les silhouettes sombres des arbres se découpent peu à peu dans la pénombre naissante, offrant un contraste saisissant avec les couleurs encore chaudes du crépuscule.
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