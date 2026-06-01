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A màghjina - Quandu a sera fala nantu à Corbara


le Mardi 2 Juin 2026 à 07:13

Au-dessus de Corbara, le ciel se pare d'un mélange de bleu profond, d'orange et de rose tandis que les dernières lueurs du soleil s'attardent sur l'horizon. Les silhouettes sombres des arbres se découpent peu à peu dans la pénombre naissante, offrant un contraste saisissant avec les couleurs encore chaudes du crépuscule.
Si, comme Renaud Kiselman , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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