Le salon Bâtéco revient à Biguglia du 5 au 7 juin

Valoriser une construction plus vertueuse sur le territoire : c’est l’objectif du salon Bâtéco, qui revient à Biguglia pour une 2e édition du 5 au 7 juin. Organisé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Corse, l’événement réunira durant trois jours professionnels du bâtiment, artisans, collectivités, institutionnels et grand public autour des enjeux de l’éco-construction et de l’éco-rénovation. Un rendez-vous né à la suite d'une idée du président du CAUE et maire de Biguglia, Jean-Charles Giabiconi. « Il est très sensible à tout ce qui est construction de demain », explique Stéphanie Grimaldi, directrice régionale du CAUE. « Parmi nos missions, on fait de la sensibilisation et de la formation, et on organise des séminaires et des colloques. Mais le président trouvait qu’il serait bien d’organiser un autre événement qui soit le rendez-vous incontournable pour l'éco-construction et l'éco-rénovation. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, on a des règles qui sont totalement différentes et il va falloir s'y adapter. »





Après une première édition organisée il y a deux ans sous le marché couvert de Biguglia et à l’espace Charles Rocchi, Bâtéco revient cette année avec près de 60 exposants et un programme de conférences et de tables rondes consacré à deux matériaux emblématiques du patrimoine corse : le bois et la pierre. « C’est une référence à nos savoir-faire ancestraux et à notre patrimoine. On traite des grands enjeux du secteur avec deux essences qui sont très importantes et emblématiques de l'architecture et du patrimoine corse. » Le vendredi sera principalement consacré à la filière bois, avec plusieurs échanges « sur le bois au service de l'habitat durable, l’adaptation au territoire d’une construction en bois ». La journée s’ouvrira notamment avec une intervention de l’architecte Corinne Vezzoni, qui a obtenu plusieurs prix dans l’architecture durable et la construction vertueuse. Le samedi, des conférences seront organisées autour de la pierre, « comment construire, quelle est l'inertie, le confort et la durabilité des constructions en pierre, quelles sont les capacités d’adaptation de la pierre dans des constructions hybrides ».





Sous le marché couvert de Biguglia, une soixantaine d’exposants - « carrières, menuisiers, autres entreprises avec des processus innovants » - seront également réunis afin de présenter leurs savoir-faire et leurs solutions « en matière de rénovation énergétique ». « Le secteur du bâtiment est le plus énergivore et le plus polluant », souligne Stéphanie Grimaldi. « Il faut essayer de changer nos habitudes, c'est-à-dire d’aborder la construction de demain. Il faut montrer qu’on peut utiliser des matériaux géosourcés, biosourcés, et qu’on peut construire la notion d'habitat durable. » Selon la directrice régionale du CAUE, certains acteurs du secteur ont déjà engagé cette transition. « Beaucoup d’artisans ont un label RGE [reconnu garant de l'environnement, ndlr] et les entreprises font des efforts pour faire de la rénovation énergétique de la manière la plus propre possible. Il y a aussi beaucoup d'initiatives faites par les pouvoirs publics. Par exemple, une action a été mise en place par l'ADEME, et l’animation a été confiée au CAUE, et on met en place un centre de ressources de la construction durable, dans lequel on nous demande de former les entreprises à cette notion-là. »





Mais certaines choses doivent encore être structurées. « Il y a des attentes légitimes des habitants et c’est vrai qu’il reste encore à structurer le tissu entrepreneurial, même s’il y a beaucoup d’entreprises qui font des efforts pour aller vers cette notion et qui sont dans de nouvelles pratiques totalement adaptées aux réalités climatiques et environnementales. Et c'est quelque chose qu’on veut mettre en avant et apporter au grand public grâce à cette mission de sensibilisation et d'information. »





Salon Bâtéco - Du 5 au 7 juin 2026 sur le marché couvert de Biguglia



Entrée libre de 10h à 19h30

