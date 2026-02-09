Entraîner sa mémoire au quotidien, le pari d'une neuropsychologue ajaccienne

Pendant des années, la question s'est presque invariablement invitée à la fin de chacune de ses consultations : « Qu'est-ce que je peux faire pour entraîner ma mémoire ? ». « Les personnes que je recevais me demandaient toujours : "Qu'est-ce que je peux faire chez moi ? Quel jeu est-ce que je peux acheter ? Qu'est-ce que vous me conseillez ?" Et, à chaque fois, j'étais un peu désarmée. J'avais des ressources, bien sûr, mais je n'avais pas vraiment d'outil fiable, créé par des neuropsychologues, que je pouvais leur recommander. Il existait quelques supports, mais rien qui soit vraiment spécifique à la mémoire. C'est de là qu'est née l'idée de créer mes propres exercices », dévoile Marine Giacomoni-Pinelli.



Neuropsychologue à la consultation mémoire du centre hospitalier d'Ajaccio depuis 2018, elle confie d'abord avoir développé ces outils pour les patients qu'elle suivait en consultation puis en cabinet libéral. Mais, faute de pouvoir accompagner toutes les personnes qui en faisaient la demande, la jeune Ajaccienne a décidé de rendre cette banque d'exercices accessible au plus grand nombre à travers Je booste ma mémoire, un guide publié aux éditions Larousse il y a quelques semaines. « Je n'avais plus suffisamment de créneaux en cabinet pour recevoir tout le monde. Je me suis demandé comment proposer ces exercices à des personnes qui ne pouvaient pas venir consulter ou qui devaient attendre plusieurs mois avant un rendez-vous. Le livre est aussi né de cette réflexion », indique-t-elle.



Au quotidien, la neuropsychologue reçoit des personnes venues consulter parce qu'elles s'inquiètent de leurs oublis. Si certaines présentent effectivement des troubles de la mémoire, beaucoup découvrent que leurs difficultés trouvent une tout autre origine. « À la consultation mémoire, on reçoit des personnes qui viennent parce qu'elles ont peur d'avoir un problème de mémoire. Certaines présentent effectivement des troubles mnésiques. Mais on voit aussi beaucoup de personnes qui sont simplement très anxieuses ou qui souffrent surtout de difficultés d'attention et de concentration. Elles ont l'impression que leur mémoire fonctionne moins bien alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours la mémoire qui est en cause », explique-t-elle en indiquant que cette confusion est fréquente car attention, concentration et mémoire sont étroitement liées. « Si l'on n'est pas attentif au moment où une information arrive, on ne peut pas correctement la mémoriser », insiste-t-elle. C'est d'ailleurs ce constat qui l'a conduite à concevoir un ouvrage qui ne s'adresse pas uniquement aux personnes souffrant de troubles cognitifs. « Ce guide s'adresse à toute personne qui souhaite exercer sa mémoire, son attention ou sa concentration. Même des personnes qui présentent un TDAH peuvent y trouver un intérêt », glisse Marine Giacomoni-Pinelli.





De l’importance de stimuler sa mémoire dans un monde où tout va très vite



Si Je booste ma mémoire s'adresse à un public aussi large, c'est aussi parce qu'il ne se limite pas à une succession de jeux de logique ou d'exercices de réflexion. La neuropsychologue a souhaité concevoir un véritable outil de rééducation et de stimulation cognitive, fondé sur les connaissances scientifiques du fonctionnement de la mémoire. « On parle souvent de la mémoire comme s'il n'y en avait qu'une. En réalité, on a plusieurs mémoires. Il y a la mémoire de travail, la mémoire à court terme, la mémoire épisodique, la mémoire autobiographique... Dans le livre, j'ai voulu créer des exercices spécifiques à chacune d'elles. C'est ce qui le distingue de beaucoup d'autres ouvrages que l'on trouve en librairie. J'avais envie que les personnes comprennent aussi ce qu'elles travaillent », indique-t-elle en ajoutant que les 70 exercices qu’elle propose sont répartis en trois niveaux de difficulté et précédés d'une autoévaluation destinée à aider le lecteur à situer son niveau avant de commencer. « Ce n'est pas un test neuropsychologique au sens médical du terme ni un outil de diagnostic, mais il permet d'avoir un point de départ et surtout de voir si l'on progresse au fil des exercices. On peut d'ailleurs refaire cette évaluation à la fin du livre pour mesurer son évolution », détaille-t-elle.



Au-delà de ces exercices, Marine Giacomoni-Pinelli espère surtout sensibiliser le grand public à l'importance de préserver ses capacités cognitives tout au long de la vie. Son ouvrage accorde ainsi une large place à la prévention, en abordant notamment le sommeil, l'alimentation, l'activité physique ou encore le maintien des liens sociaux. « Ce sont parfois des choses qui paraissent très anodines, mais elles jouent un rôle essentiel. Si on met en place ces habitudes dans sa vie de tous les jours, elles peuvent agir comme des facteurs protecteurs », assure la neuropsychologue qui pointe le fait qu’entraîner sa mémoire ne passe d'ailleurs pas uniquement par des exercices. L'apprentissage d'une langue étrangère, la pratique d'un instrument de musique ou encore d'une activité sportive constituent autant de façons de stimuler naturellement son cerveau. « Même quand on échange avec quelqu'un, on fait déjà intervenir plusieurs systèmes de mémoire. Si on lui demande ce qu’il a fait durant le week-end, on va faire appel à sa mémoire épisodique. Pendant la discussion, on mobilise aussi notre mémoire à court terme pour retenir les informations de la conversation. En réalité, nous faisons travailler notre cerveau en permanence, souvent sans nous en rendre compte », note Marine Giacomoni-Pinelli. Une stimulation qui lui paraît d'autant plus importante que notre environnement a profondément changé au cours des dernières années. « Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Nous sommes surstimulés avec les réseaux sociaux. Je pense que nous ne mesurons pas encore complètement leur impact, mais nous observons déjà de plus en plus de difficultés d'attention et de concentration. Les personnes ont parfois le sentiment d'avoir une mauvaise mémoire alors qu'en réalité, elles n'ont simplement pas eu le temps de porter suffisamment attention aux informations qu'elles reçoivent », constate-t-elle.





Intégrer la mémoire dans son hygiène de vie



Pour autant, la neuropsychologue refuse toute vision fataliste et rappelle que le cerveau conserve toute sa vie une capacité d'adaptation. « Nous avons une plasticité cérébrale. Cela signifie que notre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions tout au long de notre existence. On peut continuer à apprendre, à progresser et à développer ses capacités cognitives, quel que soit son âge. Rien n'est figé », sourit-elle. Une conviction nourrie par son expérience auprès de ses patients. « Au début, ils ont des difficultés qui les gênent au quotidien. Puis, au fil des exercices, on constate des progrès sur la vitesse de traitement de l'information, l'attention ou encore la mémoire de travail. Ils retrouvent aussi confiance en eux, car lorsqu'on a le sentiment de perdre la mémoire, c'est très angoissant. Le fait de constater des progrès leur permet d'aborder leur quotidien plus sereinement ».



Pour Marine Giacomoni-Pinelli, le véritable enjeu est d’ailleurs là. La mémoire ne s'entretient pas uniquement lorsque les premiers troubles apparaissent. Elle se cultive chaque jour, tout au long de la vie. « On demande énormément de choses aux enfants. Ils apprennent en permanence, ils sont stimulés tous les jours à l'école. Nous, les adultes, on a tendance à croire que parce qu'on a appris notre métier ou acquis certaines connaissances, on peut se reposer. En réalité, non. Il faudrait continuer, tout au long de la vie, à s'intéresser à sa mémoire et à l'intégrer à son hygiène de vie », conclut-elle.











Marine Giacomoni-Pinelli dédicacera son guide Je booste ma mémoire le samedi 1er août de 15h à 18h à la Fnac Atrium à Sarrola-Carcopino