La Corse repasse en vigilance orange canicule

Un nouvel épisode de fortes chaleurs est attendu dans les prochaines heures. Après plusieurs jours de répit relatif, Météo France replace les deux départements corses en vigilance orange canicule à compter de jeudi 12h.



« Jeudi, les températures maximales atteindront 31 à 34 °C sur les littoraux et jusqu'à 36-37 °C à Figari ou Conca », précise la préfecture de Corse-du-Sud.



Les services de l’État appellent à la plus grande vigilance et rappellent qu’en période de canicule, il est important d’adopter les bons gestes à savoir « maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures ont diminué », « boire régulièrement et fréquemment de l’eau », « se rafraîchir et mouiller son corps plusieurs fois par jour », « utiliser si possible un ventilateur ou une climatisation ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais », « éviter de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limiter vos activités physiques », et « donner et prendre régulièrement des nouvelles de ses proches ».



Ce nouvel épisode de canicule faisant encore monter la pression sur le front des incendies, les services de l’État soulignent par ailleurs qu’il « est impératif d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétaux ».

