Air Corsica lance ses escapades hivernales à la découverte de marchés de Noël d'Europe

« Une invitation à découvrir la magie des marchés de Noël européens, leurs illuminations, leurs traditions et leur ambiance festive, à quelques semaines des fêtes de fin d’année ». Entre la mi-novembre et la mi-décembre, Air Corsica proposera une nouvelle édition de ses « Escapades hivernales », avec une série de vols directs au départ d'Ajaccio et de Bastia vers quatre destinations européennes. Budapest, Vienne, Prague et Venise seront ainsi desservies dans le cadre de cette opération, qui permettra aux voyageurs de profiter de courts séjours de quatre jours et trois nuits ou de cinq jours et quatre nuits à quelques semaines des fêtes de fin d'année. « En complément de nos lignes internationales saisonnières régulières vers la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche ou l’Italie, nous proposons pour la fin d’année, des escapades vers trois grandes villes d'Europe centrale ainsi que vers Venise, toujours appréciée des insulaires », souligne ainsi Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica.



Dans le détail, au départ d'Ajaccio, les rotations sont programmées vers Budapest du 15 au 18 novembre, Vienne du 22 au 25 novembre, Prague du 2 au 6 décembre et Venise du 9 au 13 décembre. Depuis Bastia, des vols seront proposés vers Budapest du 18 au 22 novembre puis vers Vienne du 25 au 29 novembre. Les billets aller-retour sont d’ores et déjà commercialisés sur le site de la compagnie aérienne régionale au tarif de 329 euros TTC. Ils comprennent un bagage en soute de 20 kg ainsi qu'un bagage cabine de 10 kg.



Mais la principale nouveauté de cette édition réside dans la commercialisation, sur certaines dates, de vols en aller simple, proposés au tarif de 99 euros TTC. Une formule qui permettra aux voyageurs de construire un séjour sur mesure, en combinant plusieurs destinations ou en revenant par une autre ville européenne. « La commercialisation exceptionnelle de certains vols en aller simple permettant des séjours sur mesure tant pour les Corses que pour les visiteurs qui voudraient découvrir une île moins touristique qu’en été », insiste Marie-Hélène Casanova-Servas. Les vols concernés seront proposés entre Budapest et Ajaccio le 15 novembre, Bastia et Vienne le 29 novembre, Prague et Ajaccio le 2 décembre, Ajaccio et Prague le 6 décembre, Venise et Ajaccio le 9 décembre ainsi qu'entre Ajaccio et Venise le 13 décembre. « Avec ces vols spéciaux, nous poursuivons notre objectif stratégique : rapprocher toujours davantage la Corse des grandes destinations européennes », insiste encore la présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica.