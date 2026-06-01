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A màghjina - A torra Capannella tra mare è stelle


le Lundi 15 Juin 2026 à 07:25

"Face à la baie de Cupabia, la tour de Capannella veille, entre la mer et les étoiles. Sous la Voie lactée, on entend presque sur ses pierres l'écho du souffle du rivage, et les lumières respirent dans la nuit. Cette sentinelle d'autrefois garde toujours la côte et le paysage" nous écrit Patrick Nicolaï.
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