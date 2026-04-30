La romance entre un jeune corse et la fille d’un gouverneur génois, thème d’une chasse au trésor à Bastia

(Photos Gérard Baldocchi)
À l’initiative de cette remontée dans le temps, la toute nouvelle association Anima Felice , créée en juillet 2025 par Isabelle Leoni et Michel Moscardini, qui pour un jour étaient plus côté cour que côté jardin. «Nous avons fondé cette association pour promouvoir et valoriser l’expression artistique et culturelle auprès du grand public, créer des moments de partage, de créativité et d’émotion » explique Isabelle Leoni. Et cette chasse au trésor patrimoniale était la première animation qu’elle mettait sur pied. « Une première qu’on souhaite bien sûr pérenniser avec d’autres établissements scolaires, une chasse au trésor qu’on souhaite être pour les jeunes une aventure humaine car ils sont l’espace d’une journée des explorateurs. L’occasion de leur faire découvrir, ou redécouvrir, leur patrimoine à travers un support vivant ».
A l’assaut de la Citadelle de Bastia ce jeudi, 43 collégiens de classes de 5e de Jeanne d’Arc accompagnés par 7 professeurs de différentes matières : histoire/géo, mathématiques, espagnol, corse, catéchisme…Objectif : Résoudre 8 énigmes dont 4 donneraient des chiffres pour ouvrir un coffre-fort bien caché dans l’ancien mantinum. «En toile de fond, une romance entre Fiorella, fille du gouverneur génois, promise à un haut dignitaire, et Lisandru, jeune insurgé corse épris de liberté. Leur amour interdit est scellé dans ce coffre mystérieux à dénicher grâce à des messages codés des amoureux» souligne Isabelle Leoni.
Une chasse au trésor à la fois ludique, immersive, narrative et très instructive car dans le petit livret donné à chaque participant nos organisateurs retraçaient un pan de l’histoire bastiaise, de l’époque des Romains et des Grecs au XIIIe siècle. Un opuscule bien complet avec un glossaire historique. « Une chasse au trésor aussi très respectueuse des lieux » précise encore Isabelle Leoni.
Pour cette chasse au trésor, « Anima Felice » a reçu l’aide de la mairie et plus particulièrement du musée, et du Comité des fêtes et du patrimoine de Bastia, association présidée par Battí Raffalli, source intarissable sur le passé de sa ville. « On a tout de suite adhéré à ce projet » explique-t-il. « L’idée est de mettre en lumière notre riche patrimoine. L’idée sera aussi pour les prochaines animations, de solliciter les gens du patrimoine, les faire descendre dans la rue pour renseigner les participants qui devront leur poser des questions en corse. L’occasion aussi de leur apprendre des expressions et de maitriser notre langue ».
Cette journée a été également l’occasion pour ces collégiens, après un pique-nique au théâtre de verdure Mantinum, de visiter le musée.
Quant au coffret, il contenait moult goodies offerts par la ville.
Ce succès en appelant d’autres, l’association est à la disposition des établissements scolaires voire des associations. « Nous sommes là pour favoriser les liens intergénérationnels à travers des projets artistiques et culturels partagés, organiser des ateliers, expositions, spectacles conférences, rencontres et autres actions culturelles et éducatives, créer des partenariats avec des structures éducatives, sociales ou culturelles pour porter ces activités dans des lieux comme les écoles, les établissements spécialisés, les centres sociaux etc. » souligne Isabelle Leoni*.
*Association Anima Felice : 06.20.58.29.09
(Photos Gérard Baldocchi)
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