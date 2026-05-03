« A vos caisses, prêts, partez ! » : 3e « Carrozzu in Bastia » le 14 mai au jardin du Fango à Bastia

Gilles Secchi est un garçon qui voue un véritable amour à sa ville de Bastia, à ses quartiers, à son club de foot, à ses bars, ses jardins… il s’y promène à pied, à vélo ou … en kart. Et c’est justement de là qu’est venue l’idée de cette manifestation en 2024. « Passant pour un fou certainement, je me promène souvent en ville avec un vrai kart à pédales. Mais j’ai constaté aussi que les gens que je croisais s’émerveillaient et trouvaient ça sympathique. J’ai découvert ensuite qu'à Porto Vecchio ils organisaient des courses de caisses à savon comme on en voit sur l’EquipeTV. Je me suis dit pourquoi pas importer ça sur Bastia ».

L’idée a germé et lancée, le gentil trublion bastiais ayant été encouragé par des anciens. « Des anciens m’ont raconté que, petits, cela faisait partie de leurs distractions avec le ballon, les cartes, les billes... et ils se débrouillaient seuls pour construire leur kart avec des pièces récupérées çà et là ».





Et la 1ère édition en 2024 est un énorme succès. Trop même. Les participants ont prouvé qu’ils avaient un talent fou en construisant de drôles de machines à l’aide d’anciens kartings, désossant de vieilles tondeuses à gazon, transformant des quads trouvés à la casse. Des engins mus par la seule force des jambes, customisés comme à un carnaval mais respectant toutefois un cahier des charges strict qui mentionne l’obligation de direction, de freins, de casques… « Pour la première édition on a été bluffés. On ne s'attendait pas à ça. Il y a eu un tel engouement, un tel afflux impressionnant de spectateurs, qu’on a été débordés et par mesure de sécurité on a dû interrompre la course. Aussi l’an passé, pour la seconde édition, on a rectifié le tir avec davantage de barrières de sécurité ».