« A vos caisses, prêts, partez ! » : 3e « Carrozzu in Bastia » le 14 mai au jardin du Fango à Bastia

Gilles Secchi (à droite) : "Daguèèèèè" (Archives CNI)
Gilles Secchi est un garçon qui voue un véritable amour à sa ville de Bastia, à ses quartiers, à son club de foot, à ses bars, ses jardins… il s’y promène à pied, à vélo ou … en kart. Et c’est justement de là qu’est venue l’idée de cette manifestation en 2024. « Passant pour un fou certainement, je me promène souvent en ville avec un vrai kart à pédales. Mais j’ai constaté aussi que les gens que je croisais s’émerveillaient et trouvaient ça sympathique. J’ai découvert ensuite qu'à Porto Vecchio ils organisaient des courses de caisses à savon comme on en voit sur l’EquipeTV. Je me suis dit pourquoi pas importer ça sur Bastia ».
L’idée a germé et lancée, le gentil trublion bastiais ayant été encouragé par des anciens. « Des anciens m’ont raconté que, petits, cela faisait partie de leurs distractions avec le ballon, les cartes, les billes... et ils se débrouillaient seuls pour construire leur kart avec des pièces récupérées çà et là ».
Et la 1ère édition en 2024 est un énorme succès. Trop même. Les participants ont prouvé qu’ils avaient un talent fou en construisant de drôles de machines à l’aide d’anciens kartings, désossant de vieilles tondeuses à gazon, transformant des quads trouvés à la casse. Des engins mus par la seule force des jambes, customisés comme à un carnaval mais respectant toutefois un cahier des charges strict qui mentionne l’obligation de direction, de freins, de casques… « Pour la première édition on a été bluffés. On ne s'attendait pas à ça. Il y a eu un tel engouement, un tel afflux impressionnant de spectateurs, qu’on a été débordés et par mesure de sécurité on a dû interrompre la course. Aussi l’an passé, pour la seconde édition, on a rectifié le tir avec davantage de barrières de sécurité ».
L’idée a germé et lancée, le gentil trublion bastiais ayant été encouragé par des anciens. « Des anciens m’ont raconté que, petits, cela faisait partie de leurs distractions avec le ballon, les cartes, les billes... et ils se débrouillaient seuls pour construire leur kart avec des pièces récupérées çà et là ».
Et la 1ère édition en 2024 est un énorme succès. Trop même. Les participants ont prouvé qu’ils avaient un talent fou en construisant de drôles de machines à l’aide d’anciens kartings, désossant de vieilles tondeuses à gazon, transformant des quads trouvés à la casse. Des engins mus par la seule force des jambes, customisés comme à un carnaval mais respectant toutefois un cahier des charges strict qui mentionne l’obligation de direction, de freins, de casques… « Pour la première édition on a été bluffés. On ne s'attendait pas à ça. Il y a eu un tel engouement, un tel afflux impressionnant de spectateurs, qu’on a été débordés et par mesure de sécurité on a dû interrompre la course. Aussi l’an passé, pour la seconde édition, on a rectifié le tir avec davantage de barrières de sécurité ».
À quoi s’attendre cette année* ?
Le parrain de cette édition 2026 est un artiste à la hauteur, qui n’engendre pas la mélancolie : Le comédien Jacques Lepori (ex Tsek).
Le matin - à partir de 10 heures - sera consacré aux essais libres, sur un tracé de 300 m, avec chicane et tremplin, au sein d’un village doté de jeux pour les enfants, avec animation musicale, buvette et petite restauration.
Après l’inauguration officielle fixée à midi avec les traditionnels discours, aura lieu un grand défilé, une grande parade des « carrozzi ». A 14 heures, le grand départ et à 17 heures la remise des prix. « Seront décernés trois prix : Prix de la vitesse, Prix de l'esthétique et de la plus belle scialbata » souligne Gilles Secchi, ajoutant : « Cette année le public pourra suivre la course et voter sur Internet ».
Prés de 2000 personnes sont attendues pour voir évoluer une bonne vingtaine de bolides (sans moteurs !).
Une belle manifestation colorée et intergénérationnelle. « Il y a le grand-père avec le petit-fils, le gamin avec son père ou son grand-frère et c'est ça qui est beau dans cet événement, c’est un moment de partage ».
*Il est encore temps de s’inscrire et un appel et aussi lancé aux partenaires et sponsors. Contact : Gilles Secchi (06 24 64 74 02) ou Ici .
Le programme :
12 heures : Inauguration officielle
Discours et présentation des partenaires
14 heures : Grand départ de la course
Le Parking « A Gara di u Fangu » sera gratuit
Le matin - à partir de 10 heures - sera consacré aux essais libres, sur un tracé de 300 m, avec chicane et tremplin, au sein d’un village doté de jeux pour les enfants, avec animation musicale, buvette et petite restauration.
Après l’inauguration officielle fixée à midi avec les traditionnels discours, aura lieu un grand défilé, une grande parade des « carrozzi ». A 14 heures, le grand départ et à 17 heures la remise des prix. « Seront décernés trois prix : Prix de la vitesse, Prix de l'esthétique et de la plus belle scialbata » souligne Gilles Secchi, ajoutant : « Cette année le public pourra suivre la course et voter sur Internet ».
Prés de 2000 personnes sont attendues pour voir évoluer une bonne vingtaine de bolides (sans moteurs !).
Une belle manifestation colorée et intergénérationnelle. « Il y a le grand-père avec le petit-fils, le gamin avec son père ou son grand-frère et c'est ça qui est beau dans cet événement, c’est un moment de partage ».
*Il est encore temps de s’inscrire et un appel et aussi lancé aux partenaires et sponsors. Contact : Gilles Secchi (06 24 64 74 02) ou Ici .
Le programme :
10 heures : Ouverture du village
Animation et structure gonflable pour les enfants
Animation musicale, buvette et petite restauration sur place toute la journée
1er essai des caisses à savon
Animation et structure gonflable pour les enfants
Animation musicale, buvette et petite restauration sur place toute la journée
1er essai des caisses à savon
12 heures : Inauguration officielle
Discours et présentation des partenaires
13 heures : Parade des « Carrozzu »
Vote du public – prix du meilleur look
Vote du public – prix du meilleur look
14 heures : Grand départ de la course
17h : Remise des prix
21 heures : Clôture officielle
Le Parking « A Gara di u Fangu » sera gratuit