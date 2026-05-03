Au large d’Ajaccio, les ambitions assumées d’une ferme aquacole familiale

Chaque site a son positionnement : la ferme sarde est davantage orientée vers le bio, tandis que celle d’Ajaccio est engagée dans une démarche de qualité labellisée avec le Label Rouge. L’ensemble du groupe emploie plus de 40 personnes sur l’île, renforçant son ancrage économique tout en s’inscrivant dans une logique d’exportation.



Des chefs embarqués pour voir “la réalité du produit”



Lundi dernier, plusieurs dizaines de chefs ont été invités à embarquer au large d’Ajaccio pour découvrir les installations et échanger avec les équipes.



Objectif : confronter les perceptions à la réalité du terrain. « Je n’aimais pas les produits d’élevage. Ce qui m’a fait changer d’avis, c’est de visiter la ferme », confie le chef Richard Toix. Pour Simon Andrews, chef du restaurant A Nepita, l’intérêt est avant tout professionnel : « Venir ici me permet de voir exactement ce qui se fait, c’est intéressant de voir un peu plus en profondeur avant que je travaille le produit. » Même logique pour Franck Radiu, de La Terrasse du Fesch : « En tant que cuisinier, je veux de bons produits, car avec un bon produit de base, on n’a pas besoin de faire de transformation exceptionnelle. »