A màghjina - A luna splende sopra Lisula è Monticellu
Dans le silence du soir, le ciel s’embrase au-dessus de Lisula et Monticellu, mêlant les derniers feux du soleil aux premières lueurs de la nuit. Entre nuages effilés et reliefs assombris, la Corse s’offre un instant suspendu, où la lumière glisse lentement vers l’obscurité, laissant place à la promesse de la lune.
Si, comme Laurent Martelli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.