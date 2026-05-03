SwimRun à Tolla : une première en Corse organisée par la Ligue du Sport d'Entreprise le 28 juin

Matteo Lanfranchi le Dimanche 3 Mai 2026 à 16:54

Le 28 juin prochain, le lac de Tolla accueillera le tout premier SwimRun de Corse, organisé par la Ligue Corse du Sport d'Entreprise avec le soutien d'EDF Corse. L'occasion de faire découvrir une discipline encore méconnue et de mettre en lumière le sport d'entreprise sur l'île.