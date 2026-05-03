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SwimRun à Tolla : une première en Corse organisée par la Ligue du Sport d'Entreprise le 28 juin


Matteo Lanfranchi le Dimanche 3 Mai 2026 à 16:54

Le 28 juin prochain, le lac de Tolla accueillera le tout premier SwimRun de Corse, organisé par la Ligue Corse du Sport d'Entreprise avec le soutien d'EDF Corse. L'occasion de faire découvrir une discipline encore méconnue et de mettre en lumière le sport d'entreprise sur l'île.



SwimRun à Tolla : une première en Corse organisée par la Ligue du Sport d'Entreprise le 28 juin
Peu connu du grand public, le sport d'entreprise mérite d'être expliqué. "Avec une seule licence, on peut pratiquer plusieurs disciplines sportives", résume Roger Paoletti, président de la Ligue Corse du Sport d'Entreprise et de la Fédération Française du Sport d'Entreprise. Autrefois appelé "sport corpo", il s'adresse à tous les salariés, retraités et jeunes en formation, quelle que soit leur entreprise. "Dans la sémantique entreprise, c'est partout où il y a des salariés. L'Education nationale, les pompiers, EDF, ce sont des entreprises." En Corse, la Ligue supervise déjà de nombreuses disciplines : tir, randonnées pédestres autour du patrimoine, voile, bowling, et désormais le SwimRun. Le choix du lac de Tolla n'est pas anodin : EDF, gestionnaire du site, est partenaire historique de la Fédération au niveau national. "Il était normal qu'avec EDF, qui a la volonté de mettre à disposition l'infrastructure pour l'associatif, on monte une opération en commun", explique Roger Paoletti. La mairie de Tolla s'est également montrée très intéressée par le projet.

Accessible à tous les niveaux

Pas besoin d'être un athlète confirmé pour participer. "C'est vraiment ouvert à tout le monde, du novice qui vient pour la découverte au plus confirmé", assure Roger Paoletti. Les distances sont modulables de 7 à 14 km, en solo, en duo ou en relais. Pour ceux qui ne souhaitent pas nager, la formule duo permet de répartir les efforts : l'un court, l'autre nage.

Un engouement déjà visible

Les inscriptions n'ont ouvert que depuis quelques jours et l'événement attire déjà entre 200 et 250 participants, dont des inscrits venus du continent, notamment du Var. Parmi les premières entreprises inscrites, les pompiers et EDF ont déjà répondu présents. "Quand on dit organisation d'une opération comme celle-ci en Corse, des gens du continent se disent que c'est l'occasion d'aller en Corse et de participer à une belle épreuve", note Roger Paoletti.

Un rendez-vous appelé à durer

Si cette première édition est avant tout un test, Roger Paoletti se montre confiant pour la suite. "Je pense que c'est vraiment une action qui sera appelée à se développer." Et les premiers signaux vont dans ce sens. "Quand on voit déjà l'intérêt suscité après l'ouverture  des inscriptions, je pense que ça va vraiment se développer." La Corse est un terrain de jeu idéal pour ce type d'événements sportifs en pleine nature cela joue clairement en faveur de la pérennisation du projet.




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