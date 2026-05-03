Football Grand Sud - Corte gâche la fête à Propriano

Pour cela les hommes de Pierre Nironi qui comptaient quatre points d'avance devaient engranger a minima un match nul pour être assurés du titre et de l'accession. Au bout du compte, les Cortenais ont donné une leçon de football en s'imposant au stade Jacly Santucci sur la marque lourde de 6 buts à 0 sur des doublés de Villain, Boussemart et Santelli.

Avec cette victoire, l'USC Corte revient à un point de la SVARR, autant dire que les rencontres du 17 mai prochain pour la clôture du championnat entre la Pieve di Lota et la SVARR et l'USCC contre la réserve de la Balagne vaudront leur pesant d'or.

Du côté du championnat de Régional 2, dans le cadre de la mise jour du calendrier la JS Bonifacio a été battue à domicile par la réserve de Borgu 2 buts à 1.