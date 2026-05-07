CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Le dessin de Battì : l'anniversaire de la création du FLNC 07/05/2026 Nettoyage du Vieux-Port de Bastia : plongeurs, lycéens et associations mobilisés pour la mer 07/05/2026 Bastia - Au lycée Jean-Nicoli, une fresque pour transmettre la mémoire de la Résistance 07/05/2026 L’Université de Corse et l’Entente Valabre s’unissent face au risque incendie 07/05/2026

Le dessin de Battì : l'anniversaire de la création du FLNC


le Jeudi 7 Mai 2026 à 17:18

Avec son trait mêlant ironie et tendresse, Battì esquisse un FLNC qui semble avoir glissé peu à peu de l’ombre clandestine vers une forme de mémoire collective. Entre militants cagoulés, gâteau d’anniversaire et vieux compagnon appuyé sur sa canne, le dessin joue avec le temps qui passe, les secrets que tout le monde connaît déjà et cette étrange impression qu’un demi-siècle plus tard, la clandestinité fait presque partie du patrimoine insulaire







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos