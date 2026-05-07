Le dessin de Battì : l'anniversaire de la création du FLNC
Avec son trait mêlant ironie et tendresse, Battì esquisse un FLNC qui semble avoir glissé peu à peu de l’ombre clandestine vers une forme de mémoire collective. Entre militants cagoulés, gâteau d’anniversaire et vieux compagnon appuyé sur sa canne, le dessin joue avec le temps qui passe, les secrets que tout le monde connaît déjà et cette étrange impression qu’un demi-siècle plus tard, la clandestinité fait presque partie du patrimoine insulaire