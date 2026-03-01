Bastia : des tags à l’encontre de Nicolas Battini sur les murs de la bibliothèque municipale

Léana Serve le Dimanche 15 Mars 2026 à 11:00

Des tags « FLNC », « RN… FORA » et « Battini » avec le dessin d’une bombe ont été découverts ce dimanche matin sur les murs de la bibliothèque municipale de Bastia. Ils visent nommément Nicolas Battini, candidat à la mairie de Bastia avec sa liste « Populu di Bastia ».