Bastia : des tags à l’encontre de Nicolas Battini sur les murs de la bibliothèque municipale

Alors que les électeurs sont appelés depuis ce matin à voter pour élire leur maire, à Bastia, des tags ont été découverts ce dimanche matin sur les murs de la bibliothèque municipale, près du théâtre. Tracées à la bombe de peinture, les inscriptions visent directement Nicolas Battini, candidat à la mairie de Bastia avec sa liste « Populu di Bastia » : « FLNC », « RN… FORA » ou encore « Battini » avec un dessin d’une bombe.
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