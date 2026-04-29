1er mai à Bastia - Les syndicats en ordre dispersé

« Le 1er Mai est la journée internationale des travailleurs, un jour de lutte et de commémoration pour tous les travailleurs du monde. Pas touche au 1er mai ! » annonce Christophe Bertin, secrétaire général de FO Haute-Corse qui invite à manifester « pour la justice sociale, contre les inégalités et la précarité. Pour le pouvoir d’achat, salaires, retraites, minima sociaux. Pour l’emploi et contre les licenciements et la casse des services publics. Pour la solidarité, entre tous les travailleurs, précaires, chômeurs, retraités ».

FO appelle au rassemblement à 10 heures devant le palais de justice.





La CGT ne déroge pas à la règle et ses militants agiteront bien leurs drapeaux ce 1er mai sur le boulevard Paoli, aux côtés de la FSU, cher à Fabien Mineo. « L’Union Départementale CGT de la Haute-Corse et la FSU appellent l’ensemble de ses adhérents, sympathisants, ainsi que tous les travailleurs, retraités, étudiants et privés d’emploi, à faire de ce vendredi 1er mai une journée de mobilisation massive et revendicative » déclare Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT Haute-Corse. « Dans un contexte marqué par une urgence sociale croissante et des attaques répétées contre nos acquis, la célébration internationale du travail doit être le point d'orgue de notre résistance et de nos aspirations à un avenir plus juste ». Au chapitre des revendications : augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux, défense des services publics de proximité, amélioration des conditions de travail et la reconnaissance de la pénibilité., solidarité internationale pour la paix entre les peuples.

La CGT précise que le cortège partira du Palais de Justice à 10h30 pour rejoindre le Monument de la Résistance (devant la CCI et la Mairie de Bastia), « lieu hautement symbolique de nos luttes et de notre attachement aux valeurs de liberté et de justice sociale » où un discours commun sera lu. Et le syndicaliste de conclure : «Le 1er mai n’est pas qu’une simple tradition, c’est le moment où le monde du travail affirme sa force collective. Face à l'inflation et au mépris social, l'heure est à l'action.»





Du défilé aussi, l’UNSA qui appelle à se joindre à la CGT et à la FSU « pour faire de ce 1er mai une grande journée de mobilisation ». Pour François Giudicelli, secrétaire général de l’UNSA Haute-Corse «Jamais un 1er mai n’aura été à la fois aussi symbolique et aussi menacé dans ce qu’il incarne de plus essentiel pour la lutte sociale et la conquête de nos droits notamment pour les travailleuses et les travailleurs. Dans un contexte international dramatique, nous demandons un plan ‘action à la hauteur des enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour la Corse qui en a bien besoin». Et de conclure : « Le 1er mai est une journée de lutte et droits. Nous refusons sa banalisation et cela nécessite de se mobiliser pour combattre toutes les tentatives visant d’une manière ou d’une autre à faire de cette journée, une journée de travail comme une autre ».





Et puis un défilé du 1er mai peut-il se faire sans le Parti Communiste ? Ses dirigeants appellent eux aussi à manifester « pour le progrès social et écologique, pour la fraternité, la solidarité et la paix ». Dans un communiqué, Michel Stefani, secrétaire régional pour la Corse tire à boulets… rouges sur le patronat : « Face à la volonté du patronat, des grands groupes industriels et financiers, relayée par la macronie la droite et l’extrême droite qui ont voulu en faire une journée de recul social, le 1er Mai a désormais une signification supplémentaire…. Depuis la répression sanglante des travailleurs de Chicago le 1er Mai 1886, les travailleurs, partout dans le monde, en ont fait leur journée internationale de luttes et de revendications pour les droits et conquis sociaux… Au moment où le gouvernement s’obstine à refuser toute mesure concrète pour rendre du pouvoir d’achat aux travailleurs, ce 1er Mai nous permettra de porter haut fort l’exigence d’augmentation des salaires et d’indexation sur l’inflation, de blocage des prix du carburant. En Corse, pour y remédier, nous dénoncerons le scandale de la cherté de la vie qui perdure depuis 40 ans, en demandant le contrôle et le blocage des prix, la transparence sur la formation des prix et l’arrêt du détournement des réfactions de TVA au détriment des consommateurs ».





Du côté de la CFDT, « Il a été décidé de ne participer à aucune manifestation en intersyndicale. Comme les années passées, l’URI Corse privilégie les initiatives pour réunir ses adhérents et sympathisants ».

A priori, le STC, pourtant créé un 1er mai (1984), sera lui aussi absent.