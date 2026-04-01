Padel - Succès du premier tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio

Le Raquette Club de Porto-Vecchio a mis à profit ce long week-end pascal pour organiser sur les courts de Santa-Ghjulia son premier tournoi de Padel ouvert aux niveaux, P25, P100, à chaque fois mixtes, et au P250 pour les joueurs les mieux classés.



Dans les rangs des P25, qui a ouvert le tournoi samedi matin, la finale est revenue à l'équipe Antoine Parisi-Nicolas Sala qui a battu Jean-Pierre Porcu et Nathan Defachelle en deux sets 6.2 7/6. La troisième place a été pour Lysian et Johan Sebille.



Dimanche matin la rencontre décisive chez les P100 a vu le duo Ellie Hamon et Jean-Noël Zucconi s'imposer face à Hélène Zucconi et Yvon Bienvenu 4/6 6/4 10/7. La formation Maryline Mannini-Bouteille- Julien Loubière a terminé sur la troisième marche du podium.



Enfin, lundi, pour ce dernier rendez-vous du week-end, le plus fréquenté sur l'ensemble de la compétition, dans la catégorie la plus relevée 250, l'équipe Thibault Pene et Guillaume Koenig a dominé Thomas Loubière et Anthony Veronese 7/6 6/2. Les Berroyer Maxime et Thomas complétaient ce dernier top 3 pascal.