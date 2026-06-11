Incendies : 5000 m2 détruits à Venaco et ballots de foin brûlés Prunelli-di-Fium'Orbu
La rédaction le Jeudi 11 Juin 2026 à 07:42
Deux interventions ont mobilisé les sapeurs-pompiers en Haute-Corse.
La première a eu lieu un peu avant 20 heures mercredi soir après un départ de feu qui s’est déclaré sur la commune de Venaco. La surface parcourue est estimée à 5 000 m². Le feu a été maîtrisé. Trois moyens des centres d’incendie et de secours de Venaco et Corte ont été engagés sur place.
Plus tard, vers 3 heures, les secours sont intervenus à Prunelli-di-Fium'Orbu pour un feu dans un hangar ouvert équipé d’une toiture photovoltaïque et contenant des ballots de foin. Le feu a touché environ 100 m² de toiture. 280 ballots ont brûlé. L’incendie a été maîtrisé. Quatre moyens des centres de secours de Ghisonaccia et Aléria ont été mobilisés.