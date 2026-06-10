Baccalauréat : une nouvelle épreuve de mathématiques et un coup de pouce pour la langue corse

Le coup d'envoi du baccalauréat 2026 sera donné ce jeudi avec les épreuves anticipées de français. Au total, 2 249 élèves de 1ère sont concernés dans l'académie de Corse. Lundi, ce sera au tour des 2 189 élèves de Terminale de passer la traditionnelle épreuve de philosophie.



Mais cette session sera marquée par plusieurs nouveautés, à commencer par une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques sur laquelle tous les élèves de 1ère générale et technologique. « C'est la grande nouveauté au niveau national qui s'inscrit dans la volonté de revaloriser et de renforcer l'apprentissage des mathématiques », souligne le recteur de l'académie de Corse, Rémi-François Paolini.



Cette épreuve, dotée d'un coefficient 2, comportera une première partie consacrée aux automatismes sous forme de QCM, puis des exercices adaptés aux programmes des différentes voies. « Ce qui est important et de nature à rassurer les élèves et les familles, c'est qu'il y a trois types d'épreuves en fonction de la voie et des filières que les élèves de première ont suivies. Il y a évidemment une difficulté qui est adaptée au niveau de la filière suivie », insiste le recteur. Les élèves ayant choisi la spécialité mathématiques n'auront ainsi pas le même sujet que ceux ayant uniquement suivi l'enseignement scientifique.



Pour le recteur, cette nouvelle épreuve vient surtout « conforter ce que nous avons mis en œuvre dans le cadre de l'axe 2 de Scola 2030 », consacré au renforcement des savoirs fondamentaux en français et en mathématiques. « Cela part des petites classes, où nous avons amélioré les résultats en calcul et en connaissance des nombres, jusqu'au collège où nous avons mis en place des activités d'accompagnement des élèves, notamment le Forum des mathématiques, pour montrer les aspects à la fois ludiques et pratiques des maths et redonner du sens pour les élèves qui se sont un peu éloignés de cette discipline », explique-t-il. Cette politique sera renforcée dès la rentrée prochaine avec l'ouverture de six classes à horaires aménagés mathématiques et sciences (CHAMS), destinées aux élèves de quatrième.



Un dictionnaire unilingue pour la spécialité langue corse



L'autre nouveauté de cette session concerne la spécialité langue corse. Les candidats disposeront pour la première fois d'un dictionnaire unilingue. « Normalement, dans les autres spécialités de langue, les élèves ont le droit à un dictionnaire unilingue. En Corse, nous n'en avions pas. Nous avons donc travaillé toute cette année pour construire, avec l'ADECEC, un dictionnaire où tout est en corse, les mots comme les définitions, afin d'accompagner les élèves pendant cette épreuve », détaille Rémi-François Paolini.



Au-delà de cette session, l'ouvrage a vocation à devenir un support pédagogique. « À l'avenir, il pourra aussi être utilisé par les enseignants dans le cadre de leur pédagogie. On va l'enrichir. C'est un bel outil pédagogique et qui est utile directement à nos lycéens », se réjouit le recteur alors que cette initiative s'inscrit en outre dans la perspective du futur baccalauréat avec mention langue régionale annoncé pour 2028. « Cela permettra une composition en langue corse d'une épreuve de spécialité. C'est la reconnaissance de l'apprentissage et de la scolarité qui ont été suivis en langue corse », souligne-t-il encore.



« Nos élèves sont préparés avec sérieux »



L'académie de Corse figure chaque année parmi les meilleures de France pour les résultats du baccalauréat et du brevet. Une réussite que le recteur attribue à plusieurs facteurs.

« Il y a d'abord l'investissement de nos élèves, qui travaillent, qui sont accompagnés et entraînés, et puis un gros travail qui est fait aussi par les équipes pédagogiques », explique-t-il. Il cite ainsi en exemple la mise en place cette année d'un brevet blanc commun à tous les collèges de l'académie ainsi que des préparations spécifiques pour les épreuves terminales.

« Nos élèves sont préparés avec sérieux, ils sont soutenus par la communauté éducative, par leur famille, par l'académie », appuie-t-il avant de leur adresser un dernier message à quelques heures du début des examens : « Je souhaite la pleine réussite à nos élèves. Qu'ils abordent ces épreuves avec sérénité, avec confiance au regard du travail qui a été accompli pendant toute l'année ».



Comme chaque année, Rémi-François Paolini se rendra dans plusieurs lycées pour lancer les épreuves du bac, notamment vendredi pour distribuer les sujets de la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques et la semaine prochaine pour remettre les dictionnaires unilingues aux candidats de la spécialité langue corse.