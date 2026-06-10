Creazione : les élèves du bac pro mode du lycée Fred Scamaroni ouvrent le festival avec un défilé

(Photos Gérard Baldocchi)

Au cœur de la Conca Marina, sur le Vieux-Port de Bastia, sous le regard des deux clochers de l’église Saint-Jean-Baptiste, le cadre etait idéal pour un défilé de mode. C’est ici que les élèves du bac pro mode du lycée Fred Scamaroni ont présenté, ce mercredi 10 juin, leurs créations en ouverture du festival Creazione dédié à la mode et au design.Sur le podium, sous le regard des photographes et des professionnels de la mode invités par le festival, une vingtaine de jeunes modèles insulaires ont défilé pour mettre en valeur les deux tenues confectionnées tout au long de l’année par chacun des élèves. Sur le tapis rouge, en quelques secondes, défilent plus de 200 heures de travail nécessaires à la réalisation des deux créations : une première inspirée d’un créateur et une seconde autour du thème du cinéma. Une robe rouge et une création en jean. « Je suis partie sur la base d’une robe sirène, avec une inspiration flamenco et cinéma espagnol, en ajoutant des volants et un dos nu pour garder une belle silhouette », détaille Kahia, élève en terminale bac pro mode. Pour Haytem, son camarade de classe, ce sera « une robe en jean avec une superposition de trois cols pour rappeler différents étages et donner un aspect plus volumineux au vêtement ». Mickaël a, lui, fait le choix d’« une robe en jean style tailleur et une robe rouge léopard avec un décolleté bénitier ». Un premier défilé dans des conditions professionnelles, une première également pour ces trois lycéens. « Je suis très contente. C’est le final de trois ans de travail pour montrer tout ce qu’on nous a appris et enseigné », explique Kahia.Et pour la première fois en onze ans de festival, Creazione a fait le choix de sortir des murs du Palais des Gouverneurs pour investir la Conca Marina, fraîchement aménagée sur le Vieux-Port de Bastia. « Le décor est magnifique, la piste est bien placée. Ça permet de montrer notre travail à plus de personnes. Comme c’est ouvert à tout le monde, cela donne plus de visibilité à nos projets », s’enthousiasme la lycéenne.Une exposition plus importante qui permet aussi de « montrer aux gens mes créations et qu’il y a des jeunes talents avec un univers bien à eux », ajoute Haytem.