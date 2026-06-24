À Bastia, U Teatrinu rit des puissants et de leurs petits arrangements avec sa nouvelle pièce

U Revizor, ou comment plonger dans une ville gangrenée par des fonctionnaires corrompus et une inspection qui tourne à la panique générale. Pour sa nouvelle création, le metteur en scène bastiais Guy Cimino et la troupe U Teatrinu ont choisi de s’attaquer à l’œuvre du dramaturge russe du XIXe siècle Nicolas Gogol : « J’avais trouvé que dans La Demande en mariage de Tchekhov, il y avait l’âme corse. Chez Nicolas Gogol, un peu moins, mais Le Révizor est une pièce plus politique. Il s’agit de fonctionnaires qui détournent de l’argent. C’est dans l’air du temps. Ils apprennent qu’un inspecteur arrive, le Révizor, et c’est la panique. Ils essaient tous de l’acheter. »



En toile de fond : la corruption, les passe-droits et l’enrichissement personnel. L’histoire d’une Russie rongée par ses démons, transposée sous le ton de l’humour d’U Teatrinu dans la Corse de 2026. Une autre facette de la société corse que Guy Cimino met en scène dans ses pièces de théâtre « C’est presque une suite à Attente à Scarafà, la pièce que nous avons montée l’an dernier et qui parlait du crime organisé », explique-t-il.



Dans la cour du musée de Bastia, le spectateur n’aura pas le temps de s’ennuyer : « On est dans une mise en scène dans le style de la Commedia dell’arte, ce qui fait que c’est un spectacle agréable à suivre et pour s’amuser. Mais aussi pour réfléchir à tout ce petit monde. On voit des députés qui détournent de l’argent. »



Depuis quelques années, le théâtre de Guy Cimino a pris un nouveau tournant. Toujours sous le ton de l’humour, le metteur en scène n’hésite pas à s’aventurer sur un terrain plus politique : « On a souvent été politiques. Déjà dans Coglie e Castagne, je parlais de la mafia, à couvert, jamais citée, mais là c’est plus direct », assume l’homme de théâtre avant de poursuivre : « Dans les dernières pièces, on touche vraiment à la politique de la Corse et à l’actualité. Je ne sais pas s’il y a une volonté, mais c’est comme ça. » Pour le metteur en scène, c’est aussi là, le rôle du théâtre d’aborder ces sujets avec ses mots et ses codes : « On ne donne pas de leçon, mais on montre des choses, surtout avec la Commedia dell’arte. On reste dans la fiction. S’il y en a qui se reconnaissent, c’est leur problème. » Une pièce classique qui résonne encore aujourd’hui. C’est là toute sa force : « Il s’agit de choses qui ont toujours existé et qui existeront toujours, comme la corruption, les assassins ou encore l’amour. Ces thèmes sont présents depuis les Grecs. C’est universel. »



Avec U Revizor d’U Teatrinu, le public assistera à une autocritique de certains travers de la société corse. « Molière le faisait déjà à l’époque. Toutes ses pièces sont quasiment politiques. C’est le cas aussi pour la Commedia dell’arte au XVIe siècle. Elles étaient peut-être même plus critiques qu’aujourd’hui ! » conclut Guy Cimino.



U Revizor: Jeudi 25 à 21h30 dans la cour du Palais des Gouverneurs à Bastia.

Mise en scène : Guy Cimino. D'après l'œuvre de : Nicolas V. Gogol.

Distribution : Misandra Fondacci, Corinne Mattei, Serena Leca, Pierrick Tonelli, Jean-Pierre Giudicelli, Sébastien Casalonga, Sampieru Medori.

Costume : Claire Risterucci

Lumières : Vincent Grisoni

Sous-titre : Anaïs Tapiero

Affiche : Pierre-François Cimino.



