Festival de l'Olmu : de jeune pari culturel à rendez-vous incontournable du spectacle vivant en Corse

Une programmation éclectique entre créations, théâtre contemporain et musique

Sans s'articuler autour d'une thématique précise, le Festival de l'Olmu construit sa programmation au plus près de l'actualité de la création artistique. Théâtre contemporain, adaptations littéraires, créations insulaires, spectacles bilingues et musique se succèdent durant sept jours dans différents lieux du village, offrant un panorama du spectacle vivant actuel.



Parmi les rendez-vous marquants de cette neuvième édition, la soirée d'ouverture, le vendredi 1er août, donnera le ton du festival. Après la présentation officielle de la programmation, le public découvrira "J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne", de Jean-Luc Lagarce, une mise en scène réunissant cinq comédiennes. La soirée se prolongera avec le concert du groupe Nepita, dans le cadre intimiste des espaces en plein air d'Olmeto, où musique et patrimoine se répondent.



Autre temps fort attendu, la soirée du lundi 3 août avec "Murtoriu", adaptation scénique de l'ouvrage de Marcu Biancarelli, signée Pierre Savalli. Cette représentation constitue l'unique date programmée en Corse-du-Sud en 2026, ce qui en fait un rendez-vous particulièrement attendu par les amateurs de théâtre contemporain insulaire. Le dimanche 2 août mettra à l'honneur la création corse avec la présentation du nouveau texte écrit par Pierre-Antoine Mangoni, lauréat de la Bourse Nouvelle Dramaturgie en Corse portée par le festival. Cette résidence d'écriture, devenue l'un des marqueurs de l'Olmu, accompagne chaque année un jeune auteur ou une jeune autrice dans la création d'une œuvre originale en langue corse ou bilingue. La soirée se poursuivra avec un spectacle d'Alexandre Oppecini, "Sogni di Sonia", interprété notamment par Davia Benedetti, confirmant la volonté du festival de valoriser les artistes insulaires.





Enfin, le mercredi 6 août illustrera parfaitement la diversité de la programmation. Le public pourra découvrir une création récente de Misandra Fondacci, "Veghja", présentée pour la première fois dans le sud de la Corse après sa création à Bastia, avant de poursuivre la soirée avec Girls and Boys, texte du dramaturge britannique Dennis Kelly, interprété en seul-en-scène par Lila Pigois. Une soirée qui mêlera écriture contemporaine corse et théâtre international.





À travers cette programmation, le Festival de l'Olmu confirme son identité : faire dialoguer les jeunes créations, les auteurs confirmés, les langues corse et française, tout en proposant des spectacles accessibles gratuitement dans des lieux emblématiques du village d’Olmeto. « Le festival est avant tout une grande fête. Les gens peuvent rencontrer les artistes, discuter après les spectacles, découvrir un magnifique village et profiter gratuitement d'une programmation exigeante. Aujourd'hui, peu d'événements proposent un modèle entièrement gratuit avec ce niveau de qualité artistique. »





Un modèle rendu possible grâce au soutien de la Collectivité de Corse, de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), de la commune d'Olmeto ainsi que de nombreux partenaires privés qui contribuent, financièrement ou matériellement, à faire vivre ce rendez-vous devenu incontournable de l'été culturel corse.



Plus d'infos :

https://www.festivaldelolmu.fr/programme

