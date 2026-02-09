Festival de l'Olmu : de jeune pari culturel à rendez-vous incontournable du spectacle vivant en Corse

Lorsqu'il lance le Festival de l'Olmu en 2018, Paul-Alexandre Fortini n'a que 19 ans. Étudiant en école de théâtre, il imagine alors un événement modeste, réunissant quelques amis autour de spectacles dans son village d'Olmeto. Huit ans plus tard, le projet a pris une ampleur qu'il n'aurait jamais imaginée. « Ça va beaucoup plus loin que ce que j'espérais au début. Quand j'ai créé le festival, je rentrais au village avec des copains pour faire du théâtre. Aujourd'hui, on accueille près de 80 artistes, des spectacles venus de toute la Corse et du continent. » Une croissance qui ne s'est jamais faite au détriment de l'identité du festival. « Le Festival de l'Olmu repose sur trois grands axes : l'émergence artistique, la création contemporaine et la création corse. À cela s'ajoute un important travail autour de la langue corse. » Cette année encore, le festival accueillera notamment la troisième création issue de la Bourse Nouvelle Dramaturgie en Corse, destinée à révéler de jeunes auteurs insulaires écrivant sur des thématiques contemporaines.
Plus qu'un festival, un véritable laboratoire de création
Si l'Olmu programme des spectacles venus d'ailleurs, il est devenu au fil des années un véritable lieu de création. « Au départ, le festival était même davantage centré sur la création que sur la diffusion. Aujourd'hui encore, plusieurs spectacles y sont présentés pour la première fois. » Certaines œuvres poursuivent ensuite leur route bien au-delà d’Olmeto. « Quand on voit des spectacles créés ici partir ensuite en tournée partout en Corse, voire jusqu'au Pays basque, c'est une immense satisfaction. Les créations du festival continuent de vivre et rencontrent d'autres publics. » Pour Paul-Alexandre Fortini, cette dimension est essentielle. « Le spectacle vivant doit aussi aller vers les villages et les publics éloignés de l'offre culturelle. C'est cette ruralité qui fait partie de notre ADN. »`
L'une des signatures du Festival de l'Olmu est d'investir les ruelles, les places ou encore les sites patrimoniaux du village. Une évidence pour son fondateur. « Comme tous les enfants, on jouait au foot sur la place ou dans la cour de l'école. On s'est rendu compte que ces espaces pouvaient devenir des scènes. On regarde un endroit, on voit qu'il y a de l'ombre, que l'acoustique fonctionne, et il devient naturellement un lieu de spectacle. » Une formule qui séduit autant les visiteurs que les habitants. « Aujourd'hui, le festival appartient aux habitants d'Olmeto. Beaucoup viennent voir plusieurs spectacles chaque année et c'est devenu un rendez-vous attendu. »
Au-delà de l'aspect culturel, le festival constitue également un moteur économique. « Pendant une semaine, des centaines de personnes circulent dans le village, fréquentent les restaurants, les commerces. On est vraiment en phase avec le territoire. » Contrairement à de nombreux festivals, l'Olmu ne choisit pas une thématique annuelle. « Je ne me réveille pas un matin en décidant que cette année on parlera de tel sujet. Je construis la programmation en fonction de ce qui se crée en Corse et ailleurs. Je programme très tard dans l'année afin d'être au plus près de l'actualité artistique. » Cette souplesse permet notamment d'accueillir des spectacles tout juste sortis du Festival d'Avignon ou fraîchement créés.
Sans s'articuler autour d'une thématique précise, le Festival de l'Olmu construit sa programmation au plus près de l'actualité de la création artistique. Théâtre contemporain, adaptations littéraires, créations insulaires, spectacles bilingues et musique se succèdent durant sept jours dans différents lieux du village, offrant un panorama du spectacle vivant actuel.
Parmi les rendez-vous marquants de cette neuvième édition, la soirée d'ouverture, le vendredi 1er août, donnera le ton du festival. Après la présentation officielle de la programmation, le public découvrira "J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne", de Jean-Luc Lagarce, une mise en scène réunissant cinq comédiennes. La soirée se prolongera avec le concert du groupe Nepita, dans le cadre intimiste des espaces en plein air d'Olmeto, où musique et patrimoine se répondent.
Autre temps fort attendu, la soirée du lundi 3 août avec "Murtoriu", adaptation scénique de l'ouvrage de Marcu Biancarelli, signée Pierre Savalli. Cette représentation constitue l'unique date programmée en Corse-du-Sud en 2026, ce qui en fait un rendez-vous particulièrement attendu par les amateurs de théâtre contemporain insulaire. Le dimanche 2 août mettra à l'honneur la création corse avec la présentation du nouveau texte écrit par Pierre-Antoine Mangoni, lauréat de la Bourse Nouvelle Dramaturgie en Corse portée par le festival. Cette résidence d'écriture, devenue l'un des marqueurs de l'Olmu, accompagne chaque année un jeune auteur ou une jeune autrice dans la création d'une œuvre originale en langue corse ou bilingue. La soirée se poursuivra avec un spectacle d'Alexandre Oppecini, "Sogni di Sonia", interprété notamment par Davia Benedetti, confirmant la volonté du festival de valoriser les artistes insulaires.
Enfin, le mercredi 6 août illustrera parfaitement la diversité de la programmation. Le public pourra découvrir une création récente de Misandra Fondacci, "Veghja", présentée pour la première fois dans le sud de la Corse après sa création à Bastia, avant de poursuivre la soirée avec Girls and Boys, texte du dramaturge britannique Dennis Kelly, interprété en seul-en-scène par Lila Pigois. Une soirée qui mêlera écriture contemporaine corse et théâtre international.
À travers cette programmation, le Festival de l'Olmu confirme son identité : faire dialoguer les jeunes créations, les auteurs confirmés, les langues corse et française, tout en proposant des spectacles accessibles gratuitement dans des lieux emblématiques du village d’Olmeto. « Le festival est avant tout une grande fête. Les gens peuvent rencontrer les artistes, discuter après les spectacles, découvrir un magnifique village et profiter gratuitement d'une programmation exigeante. Aujourd'hui, peu d'événements proposent un modèle entièrement gratuit avec ce niveau de qualité artistique. »
Un modèle rendu possible grâce au soutien de la Collectivité de Corse, de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), de la commune d'Olmeto ainsi que de nombreux partenaires privés qui contribuent, financièrement ou matériellement, à faire vivre ce rendez-vous devenu incontournable de l'été culturel corse.
Plus d'infos :
https://www.festivaldelolmu.fr/programme
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