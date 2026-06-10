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Porticcio : un motard contrôlé à 108 km/h au lieu de 50


La rédaction le Mercredi 10 Juin 2026 à 20:16

Un motocycliste a été intercepté par les militaires de la brigade motorisée d’Ajaccio alors qu’il circulait à 108 km/h retenus, au lieu des 50 km/h autorisés, en agglomération, dans le secteur de Porticcio.
Face à cet excès de vitesse, les gendarmes ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du conducteur et à l’immobilisation administrative du véhicule.
La gendarmerie rappelle que les contrôles de vitesse sont renforcés à l’approche de la saison estivale sur l’ensemble des axes routiers, afin de lutter contre l’insécurité routière.







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