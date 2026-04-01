Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mardi 14 au samedi 18 avril

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mardi 14 avril à 20h : "La nuit du puzzle" création participative de puzzle 1000 à 2000 pièces avec Carina et Valériane (Public ado/adulte)

- mercredi 15 avril à 10h30 : multi-activités "Lecture, jeux et créations" (3/6 ans)

- jeudi 16 avril à 10h : atelier BD "Goscinny" animé par Antonia (6 ans +)

- jeudi 16 avril à 19h : atelier jeu de cartes "Nuits Magic : perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)

- vendredi 17 avril à 20h45 : Ciné Club "Cycle Gene Kelly" (Public adulte)

- samedi 18 avril à 10h : atelier jeu de cartes "Pokemon : initiation et perfectionnement" animé par l'association Ludi-K (8 ans +)

- samedi 18 avril à 30h : atelier jeu de cartes "Magic : initiation et perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES

- mardi 14 avril à 15h : spectacle de Paul Grenier "Bijou est ronchon" (3/10 ans)

- mercredi 15 avril à 10h30 : atelier créatif "Animaux en 3 D" (4/6 ans +)

- mercredi 15 avril à 14h : atelier créatif "Décopatch" (Tout public)

- jeudi 16 avril à 10h30 : atelier créatif "Bouquet de fleurs en cuillères en bois" (4 ans +)

- vendredi 17 avril à 14h : atelier créatif "Cricut Maker spécial 48H BD" (10 ans +)

- samedi 18 avril à 10h30 : atelier créatif "Magnet Arc en ciel" (4/6 ans)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES CANNES - ATELIERS NUMERIQUES

- mercredi 15 avril à 14h30 : "Atelier VR" expérience immersive et ludique (Intergénérationnel)

- vendredi 17 avril à 10h30 : "Fourre-tout numérique" une demande numérique ? RDV dans votre médiathèque pour trouver la meilleure solution (Public débutant)

- vendredi 17 avril à 18h : soirée Games (Intergénérationnel)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois d'avril "Lire un roman graphique français" (Public adulte)

- durant tout le mois d'avril : Ciné-Club "Réserve ta séance" (Tout public)

- durant tout le mois d'avril et dans le cadre de la manifestation nationale 48H BD : exposition sur René Goscinny à l'occasion du centenaire de sa naissance et table thématique sur Astérix le Gaulois (Tout public)

- jeudi 16 avril à 10h : visite guidée au Palais Fesch "Le voyage" assurée par Julie Baltzer (Tout public)

- samedi 18 avril à 10h : Initiation au tricot et au crochet (Public ado/adulte)

- samedi 18 avril à 13h30 : projection jeunesse autour de l'univers d'Astérix (7 ans +)

- samedi 18 avril à 16h : "Le rendez-vous littéraire du mois : René Goscinny" animé par Raphael Lahlou (Public ado/adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA

- mardi 14 avril à 10h30 : Robotique avec Scratch (10 ans +)

- mercredi 15 avril à 10h30 : Escape Game (9 ans +)

- vendredi 17 avril à 10h30 : Android "Gestion du Cloud Google" (Public adulte)

- vendredi 17 avril à 13h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors

- samedi 18 avril à 10h30 : atelier multi-jeux sur PC (Tout Public 8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- durant tout le mois d'avril et à l'occasion de la manifestation nationale 48H BD, exposition numérique "Goscinny" - Tout public

- lundi 13 avril à 14h : atelier "Quand je serais grand, je serais..." animé par Lily's Stories (5/10 ans)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50