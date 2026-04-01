FSU de la Corse-du-Sud : solidarité avec l'enseignant menacé au collège de Vico

La FSU de la Corse du sud exprime sa profonde solidarité avec notre collègue du collège de Vico qui a été menacé dans l’exercice de ses fonctions. Elle estime que les personnels de l’Education nationale, comme tous les salariés, méritent de travailler dans un climat serein, sécurisé et sécurisant.

La FSU2A rappelle qu’un enseignant titulaire ou contractuel, qui exerce dans un établissement public (école, collège, lycée), est un agent de la fonction publique et que toute menace envers lui, matérialisée par un écrit, une image ou tout autre support, est punie par l’article 433-3 du Code pénal par 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Aussi, la FSU2A espère vivement que le ou les auteurs des menaces envers notre collègue seront recherchés et condamnés.

Ce nouvel acte contre un enseignant ne peut être banalisé ; il pose, y compris sur notre île, la question des conditions d’exercice du métier d’enseignant, dans un contexte de dégradation continue des moyens humains et éducatifs.