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Porticcio : un vide-dressing dimanche  08/04/2026

Porticcio : un vide-dressing dimanche
La Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo organise un vide-dressing le dimanche 12 avril, sur la place Saint-Laurent à Porticcio.
Ouvert au public de 10 à 18 heures, cet événement réunira de nombreux exposants particuliers venus proposer à la vente vêtements, chaussures et accessoires d’occasion.
Il s'annonce déjà être un vrai succès car la totalité des emplacements ont été pourvus en moins de 24 heures.
Exclusivement réservé aux particuliers, ce vide-dressing s’inscrit dans une démarche de valorisation de la seconde main et de consommation responsable, tout en offrant au public une opportunité de faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront chiner, découvrir et donner une seconde vie aux vêtements, dans un cadre agréable au cœur de Porticcio

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