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Les brèves

Porto-Vecchio - Samedi, les championnats de Corse de gymnastique par équipe  08/04/2026

Porto-Vecchio - Samedi, les championnats de Corse de gymnastique par équipe
 Les championnats régionaux de gymnastique seront à l'affiche ce samedi de la salle du Centru Spurtivu Claude Agostini. Après les championnats individuels les 28 et 29 mars, ce sont, donc,  les équipes qui vont être sur le devant de la scène avec  les titres insulaires qui seront décernés pour les meilleures formations régionales du côté de Porto-Vecchio  
Voici les horaires et le programme de ce championnat régional par équipe (National et Fédéral A) :
- 11h00 - 12h40 : Fédéral A (10-11 ans) + Nationale (10 ans et plus). Palmarès à 12h45.
- 13h30 - 15h10 : Fédéral A (10 ans et plus) + Fédéral A (14 ans et plus). Palmarès à 15h10.
- 15h45 - 17h00 : Fédéral A (10 ans et plus) + Fédéral A (14 ans et plus). Palmarès à 17h10.

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