Porto-Vecchio - Samedi, les championnats de Corse de gymnastique par équipe

Les championnats régionaux de gymnastique seront à l'affiche ce samedi de la salle du Centru Spurtivu Claude Agostini. Après les championnats individuels les 28 et 29 mars, ce sont, donc, les équipes qui vont être sur le devant de la scène avec les titres insulaires qui seront décernés pour les meilleures formations régionales du côté de Porto-Vecchio

Voici les horaires et le programme de ce championnat régional par équipe (National et Fédéral A) :

- 11h00 - 12h40 : Fédéral A (10-11 ans) + Nationale (10 ans et plus). Palmarès à 12h45.

- 13h30 - 15h10 : Fédéral A (10 ans et plus) + Fédéral A (14 ans et plus). Palmarès à 15h10.

- 15h45 - 17h00 : Fédéral A (10 ans et plus) + Fédéral A (14 ans et plus). Palmarès à 17h10.