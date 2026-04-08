Incendies d'entreprises de proches de Gilles Simeoni : jusqu'à 12 ans de prison requis

Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2022, deux bars-restaurants à Corte, le Bama et le 24, avaient été incendiés. Le premier était cogéré par le fils du président du conseil exécutif de l'île, Gilles Simeoni, élu en mars maire de Bastia.



Peu après, un véhicule blanc volé, avec deux hommes à bord, quittait les lieux et était vu sur des images de vidéosurveillance, vers 04H20, à la concession Mercedes d'Ajaccio, où huit véhicules étaient détruits dans un incendie criminel.



Kevin Ornec, 39 ans, et Mourad Amar, 30 ans, sont accusés de "destructions en bande organisée", "transport de produits incendiaires", "recel de bien provenant d'un vol" et "dégradation du bien d'autrui". Ils nient les accusations.



"Le président du conseil exécutif (Gilles Simeoni) est le point commun de ces incendies", a déclaré au tribunal le procureur Nicolas Mingant, estimant que cela est "une pression sur les élus et donc sur la démocratie".



"Vous entrerez en voie de condamnation pour l'ensemble des délits criminels", pour ces faits commis "en coaction dans le même périple criminel", a-t-il ajouté.



Contre Mourad Amar, dont le casier judiciaire est vierge, le procureur a requis "sept ans d'emprisonnement délictuel assorti d'un mandat de dépôt" et "six mois d'emprisonnement délictuel pour le refus de se soumettre aux prélèvements biologiques" pour collecter l'ADN.



Contre Kevin Ornec, qui est jugé en récidive pour destruction par moyen dangereux et "ancré dans une délinquance de manière ancienne et constante" avec "dix condamnations" à son casier judiciaire, "une peine de 12 ans de prison avec maintien en détention" a été requise.



Une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans et une privation des droits civiques pendant cinq ans ont été également requises contre les deux prévenus.



Reconnaissant que "la seule inconnue de ce dossier" était l'ignorance des "motivations" des deux prévenus, le magistrat a évoqué "l'existence d'un contrat" en reconnaissant qu'elle "n'était pas prouvée".