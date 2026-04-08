Ajaccio : Un jeune homme écope de 20 mois de prison pour transport de produits stupéfiants

C’est une nouvelle affaire qui illustre le travail conjoint du service des douanes et des officiers de police judiciaire dans la lutte contre la prolifération des stupéfiants sur le territoire corse.



Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi matin, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique que suite à un contrôle douanier inopiné, le 3 avril à Ajaccio, un individu d’une trentaine d’année a été placé en garde à vue par les services de police. « Alors que celui-ci était aussi détenteur de plusieurs armes de catégorie C il était présenté en comparution immédiate le 6 avril et comparaissait en état de récidive légale sur le transport de produits stupéfiants », précise-t-il.



En début de semaine, l’individu a finalement été condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 10 assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation de soin (soit 20 mois ferme) et a été maintenu en détention. Il a par ailleurs écopé d’une interdiction de détention et de port d’arme pour une durée de 5 ans, s’est vu confisqué ses armes et devra s’acquitter du paiement d’une amende douanière pour les délits douaniers de contrebande de marchandises prohibées.

