Blocage des ports insulaires : des Corses coincés en Italie

Alors que les pêcheurs bloquent toute entrée et sortie des ports de commerce insulaires depuis mardi matin, paralysant la desserte maritime de l’île, de nombreux Corses bloqués sur le continent ou à l’étranger commencent à faire entendre leur voix. C’est notamment le cas d’Alexandra, partie en Italie pour le week-end de Pâques avec son compagnon. « Elle est partie samedi, et elle devait rentrer hier », explique Cathy, sa mère. « Elle devait débarquer à Bastia. En route, ils leur ont d’abord annoncé qu’ils allaient avoir du retard et arriver à 19 heures, et ils sont restés au large de Sisco. Ensuite, ils leur ont dit qu’ils allaient être déroutés à L’Île-Rousse, sauf qu’ils ont fini par faire demi-tour pour retourner à Livourne. »





Cathy explique que les passagers ont été invités à débarquer dans la soirée afin de garer leur véhicule sur un parking, avant de passer la nuit à bord du bateau. « Ils leur ont dit ce matin que les personnes qui voulaient récupérer leur voiture et partir pouvaient le faire, mais pour les Corses, ce n’est pas possible », indique-t-elle, précisant qu’une quarantaine d’entre eux seraient toujours à bord du navire. « Ma fille est infirmière, elle a des patients à soigner mais elle est bloquée en Italie. En plus, elle prend un traitement mais elle ne va bientôt plus avoir de médicaments. Le pire, c’est de ne pas savoir s’ils vont pouvoir repartir. »





Aux alentours de 16h30 ce mercredi, Cathy affirme que les passagers du bateau ont dû récupérer leur voiture, l’emplacement qu’occupe le navire dans le port devant servir à l’accostage d’un bateau en provenance de Sardaigne. « Le problème, c’est qu’ils ne savent pas s’ils pourront à nouveau débarquer une fois que leur véhicule sera de nouveau dans la cale du bateau, donc beaucoup hésitent à partir définitivement, mais ça voudrait dire qu’ils doivent aller à Nice pour prendre un avion, et revenir plus tard chercher leur voiture. »



Face à cette situation, elle explique avoir tenté de joindre la Corsica Ferries à plusieurs reprises pour avoir des explications : « Ils disent qu’ils ne savent pas, ils ne donnent aucune information, et les passagers se sentent oubliés. Pourquoi sont-ils repartis sur Livourne alors que s’ils avaient traîné dans le coin, ils auraient peut-être pu rentrer ce matin ? Si ça dure encore demain, et après-demain, qu’est-ce que ça va donner ? » Contactée, la compagnie n'a pas pu être jointe à l'heure où nous écrivons ces lignes.



Mais Cathy dénonce surtout le blocage des ports de l’île. « Ils n’avaient qu’à bloquer les administrations, mais pas s’en prendre à de simples citoyens, ou alors qu’ils laissent débarquer les gens dans les ports. »

Une réunion se tient à Ajaccio ce mercredi en fin d'après-midi à la préfecture.

Débouchera t-elle sur une solution pour ces Corses bloqués à Livourne ?

