LDH Corsica : Violences faites aux femmes et présomption d'innocence

La ligue des droits de l’homme Corsica rappelle qu’en toute circonstance la parole des femmes contre les violences qu’elles auraient subi doit être entendue et respectée. Publiquement, lors d’une émission une femme a porté cette parole en témoignant avoir été victime d'un chantage sexuel contre un emploi de la part d’un ancien député candidat à la présidence de l'Exécutif de Corse. Le procureur s’est saisi de ce témoignage. Il a ouvert une enquête. Nous devons maintenant attendre le résultat de cette procédure qui permettra aux deux parties de s’exprimer. Toutefois, l’homme politique mis en cause et parfaitement identifiable dans ce témoignage fait l’objet d’une campagne avilissante sur les réseaux sociaux. Cette mise au ban est une indignité. La LDH Corsica rappelle aussi que la présomption d’innocence doit être respectée pour tous les justiciables. Elle est un socle de l’Etat de droit

