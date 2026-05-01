Sur les traces de Pascal Paoli : les collégiens de Moltifao ont découvert Londres

Les élèves de 3e du collège de Moltifao se sont rendus à Londres durant une semaine sur les traces de Pascal Paoli.

Ce séjour s’inscrivait dans un projet pédagogique consacré au tricentenaire du père de la nation corse. Durant deux ans, les collégiens ont travaillé sur l’ensemble de son parcours, de Morosaglia à Londres, en passant par Corte.

« C’est un projet transdisciplinaire sur deux ans, explique Jean-Etienne Cardi, chef d’établissement. Il a demandé un travail considérable aux professeurs et à la Vie scolaire, mais il a été enthousiasmant. La dernière partie, à Londres, représentait un défi, mais nous avons été soutenus par la Collectivité de Corse et par l’ensemble de la communauté scolaire. Pour un petit établissement, le résultat est extraordinaire. »

À Londres, les élèves ont notamment découvert le principal lieu de résidence de Pascal Paoli à Edgware Road. Ils ont également pu suivre les traces des échanges qu’il entretenait dans la capitale britannique et accéder exceptionnellement à la stèle et à la plaque commémoratives situées dans une zone habituellement fermée de l’abbaye de Westminster.

Le séjour a aussi permis aux collégiens de découvrir plusieurs sites emblématiques de la capitale anglaise. Ils ont visité le British Museum, le musée d’histoire naturelle, la National Gallery, ainsi qu’une exposition consacrée à Banksy. Les élèves ont également parcouru plusieurs quartiers connus comme Soho, Paddington ou Camden, avant de passer par Piccadilly Circus, Trafalgar Square et Hyde Park. Une croisière sur la Tamise leur a enfin offert un autre regard sur le centre de Londres.

« C’est vraiment une belle expérience de découvrir Londres grâce à ce projet, témoigne Stella. Nous avons de super souvenirs et des centaines de photos. »

Les élèves étaient accompagnés de quatre personnels de l’établissement, dont leur professeur principal et professeur d’anglais, M. Perraud. Grâce à lui, ils ont également pu visiter la prestigieuse université d’Oxford et sa célèbre bibliothèque.

« Le voyage scolaire à Londres avec les élèves de 3e restera un souvenir inoubliable, autant pour eux que pour nous, ajoute Leia Bruyère, organisatrice du voyage. Après de longs mois de préparation, voir leur excitation et leurs yeux s’illuminer à chaque découverte a rendu cette aventure humaine et culturelle profondément enrichissante et largement à la hauteur de tous les efforts fournis. »