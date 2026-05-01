A màghjina - Erbalonga, a torra guarda l’Elba
Sur la côte Est du Cap Corse, Erbalonga étire ses maisons et sa célèbre tour, mutilée par le temps et son passé, vers la mer Tyrrhénienne aux reflets d’azur. Dans le lointain, à peine dessinée dans la brume, l’île d’Elbe surgit comme une ombre posée entre ciel et horizon, donnant au paysage une profondeur presque irréelle.
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