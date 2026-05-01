Ec@eauvie : la Corse lance un itinéraire touristique transfrontalier autour du Golu et de la Gravona

Matteo Lanfranchi le Samedi 23 Mai 2026 à 08:15

Dans le cadre du programme européen Interreg Ec@eauvie, le Parc Naturel Régional de Corse a réuni les 20 et 21 mai à Barchetta les délégations de Toscane, Sardaigne et de la région PACA. Objectif : présenter l'itinéraire corse autour des fleuves Golu et Gravona et lancer le premier test transfrontalier sur le terrain.

