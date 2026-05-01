La ville de Bastia lance les candidatures pour son conseil des Quartiers Sud

La ville de Bastia prépare la mise en place de son conseil des Quartiers Sud et lance un appel à candidatures auprès des habitants qui souhaiteraient y siéger. Ce conseil consultatif, annoncé par Gilles Simeoni lors de son investiture, a pour objectif de répondre à un constat, justifié ou non, que font de nombreux habitants de ces quartiers : celui d’un sentiment d’abandon par la majorité municipale. Ce qui s’est traduit par une certaine défiance à l’encontre de la majorité à l’occasion des dernières élections. Avec ce conseil des quartiers, la ville veut renforcer les liens et favoriser le dialogue de proximité.

François Fabiani a été nommé adjoint au maire en charge des quartiers sud. Pour lui, ce conseil « doit être une caisse de résonance » afin de faire remonter l’ensemble des problématiques. Pas une réponse politique, mais un outil que la loi permet de mettre en place.



Le conseil des Quartiers Sud de Bastia sera composé de 21 membres : un premier collège de 8 membres désignés, issus du monde associatif et économique, ainsi que de deux représentants des bailleurs sociaux. Le second collège sera composé de 13 habitants (3 de Lupinu, 3 de Montesoro, 3 de Paese Novu/Falcunaghja, 2 d’Agliani, 2 de l’avenue de la Libération/Machju).

Autour de la table, l’ambition est claire : « Coordonner et centraliser les dynamiques de quartier et faire remonter les demandes du terrain », a expliqué François Fabiani. L’élu souhaite un outil concret pour éviter « d’en faire quelque chose de trop institutionnel ».



La ville de Bastia avait déjà testé les conseils de quartier, qui avaient pris la forme d’un bureau des plaintes individuelles. François Fabiani n’y voit aucune objection, mais précise que ce conseil va au-delà de la précédente mouture : « L’objectif, c’est de prendre les doléances des habitants. La nouveauté, c’est que je suis chargé de créer une transversalité pour y répondre au mieux et de la meilleure façon possible. Les gens qui vivent sur le terrain pourront apporter un éclairage plus important que ceux du conseil des quartiers. » L’élu tiendra également des permanences dans les quartiers sud, au centre social François-Marchetti et à la Maison des quartiers sud.



Sur les thématiques à aborder, la ville ne s’interdit rien : « On entend travailler sur tout, ça va aller du trou sur la chaussée à des problèmes plus complexes comme le commerce ou encore le logement. À nous de structurer pour ne pas que ça parte dans tous les sens. » Sur ce dernier point : « Les bailleurs sociaux seront représentés dans le conseil de quartier avec une transversalité avec ces acteurs pour régler le maximum de problèmes. »

La thématique de la sécurité sera également abordée : « On va faire ça de manière tranquille, apaisée et sereine, en fonction de la réalité du terrain et non du ressenti. »



Pour les habitants des quartiers sud intéressés par la démarche, les candidatures pour siéger au conseil des quartiers sont ouvertes. Pour y siéger, cinq critères : au moins cinq ans de résidence dans le quartier, un engagement associatif ou citoyen, la pratique ou l’envie d’apprendre la langue corse, une expérience professionnelle et la volonté de s’investir dans la vie locale. Les candidatures seront examinées par François Fabiani, assisté de deux élus de la majorité et de deux de l’opposition.