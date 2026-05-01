Football - Ajaccio accueille pour la première fois les championnats de France des sapeurs-pompiers

C’est une première pour la Corse-du-Sud. Du 28 au 30 mai 2026, Ajaccio accueillera la 35e édition des championnats de France de football des sapeurs-pompiers, une compétition nationale qui réunira 24 délégations venues de toute la France, dont la Guyane et Mayotte. Un événement d’envergure organisé sous l’égide de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud (UDSP 2A), vingt-six ans après une précédente édition organisée en Haute-Corse, en 2000. Pendant trois jours, près de 600 participants — environ 550 joueurs et une cinquantaine d’encadrants — investiront les installations sportives de la région ajaccienne. Les rencontres se dérouleront sur quatre stades : Ange-Casanova, Pietralba, Stiletto et le stade de Spusata. Au total, près de 78 matchs de 30 minutes seront disputés.



Pour Marc-Antoine Sola, président de la section football, cette désignation récompense plusieurs années de travail : « Cela fait maintenant sept ans que nous avons relancé la section football et accueillir ce championnat était devenu un objectif important pour nous. Nous avons candidaté pour organiser cette 35e édition, qui représente une date anniversaire symbolique, et nous avons obtenu un avis favorable. » Au-delà du simple volet sportif, les organisateurs souhaitent faire de cette manifestation une véritable vitrine des valeurs du métier de sapeur-pompier : cohésion, esprit d’équipe, engagement et convivialité. « Nous voulons retranscrire toutes les valeurs que porte notre métier. L’objectif est que cela reste avant tout une grande fête », souligne Marc-Antoine Sola.



Près de 600 participants au total



L’organisation mobilise depuis plus d’un an une importante équipe de bénévoles. Pascale Luciani, trésorière de l’UDSP 2A et co-organisatrice de l’événement, évoque une logistique conséquente : « Nous allons accueillir 24 délégations et environ 600 participants. Il faut prévoir toute la restauration sur les trois jours ainsi que l’ensemble de la logistique. Plus de 80 bénévoles seront mobilisés pendant tout l’événement. » Afin de faciliter les déplacements des équipes, les organisateurs ont privilégié des infrastructures proches les unes des autres : « Nous avons choisi des stades situés à proximité afin d’éviter de longs trajets et des délais de route trop importants », précise Pascale Luciani.



Le championnat débutera officiellement le jeudi 28 mai avec une cérémonie d’ouverture organisée place du Casone à Ajaccio. Une cérémonie de clôture y sera également organisée le samedi soir après les finales. Le Commandant Jean-Jacques Casalot, le président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud insiste sur l’importance de cette manifestation pour le territoire : « Pendant trois jours, notre belle ville d’Ajaccio et ses alentours vibreront au rythme des rencontres, en accueillant des équipes venues des quatre coins de la France. Bien plus qu’une compétition sportive, cet événement est une célébration de passion, de fraternité et du dépassement de soi. »



Sur le terrain, les équipes corses auront également à cœur de briller à domicile. Après une 17e place à Nancy l’an dernier et une 9e place obtenue à Boulogne lors de l’édition précédente, la sélection de Corse-du-Sud espère réaliser son meilleur parcours devant son public. Mais pour les organisateurs, l’essentiel reste ailleurs : faire de cette 35e édition un moment de rassemblement et de partage entre sapeurs-pompiers venus de toute la France, dans un esprit fidèle aux valeurs du corps.

