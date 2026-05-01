Haute-Corse : l’État mise sur la proximité avec les élus locaux

Pour Don-Marc Albertini, maire de Ghisoni et récemment élu président de l’association des maires de Haute-Corse, « notre rôle est aussi de partager les expériences et les compétences pour que les maires ne se sentent pas seuls ». « Certains connaissent bien les règles, d'autres les connaissent un peu moins. L’État et les maires doivent jouer leur rôle, et l’association est là pour faire un lien entre tout ça. Par exemple, pour prévenir les incendies, les obligations légales de débroussaillement doivent être mises en œuvre, mais on a aussi modifié les documents de programmation du PPFENI [un plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies, ndlr] en ajoutant ce qu'on appelle des zones d'interface. C'était un long combat qu'on a mené il y a deux ans et les interfaces vont permettre de protéger encore plus les villages sur des endroits à haut risque. »





Le président de l’association des maires insiste aussi sur le sujet de l’urbanisme. « On a parlé de ce sujet par rapport à ce que nous impose la loi ZAN. C'est un sujet à la fois complexe et bloquant parce qu’il sera impossible de construire au 22 août 2027 si la commune n'a pas un document d'urbanisme en vigueur et validé. Et on sait qu’il reste plusieurs dizaines de communes en Haute-Corse qui n'ont pas validé un document d'urbanisme, donc il faut absolument simplifier et détendre les échéances. »



À travers ces réunions, l’État entend surtout poursuivre l’accompagnement des élus locaux du département. « Nos maires sont les premiers piliers de la République sur nos territoires, ils sont les premiers qui sont confrontés à la parole de leurs concitoyens », précise le préfet de Haute-Corse. « C'est eux que l'on vient voir quand on a une difficulté, peu importe s'ils sont compétents ou pas en la matière, et charge à eux d'aller voir l'État, la collectivité ou d'autres partenaires pour régler le quotidien de leurs concitoyens. La règle des services de l’État en Haute-Corse, c'est le conseil et l'accompagnement à la prise de décision de nos élus. »

